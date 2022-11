Test – Honor 70 : un smartphone endurant et performant

Avec le Honor 70, la marque chinoise propose encore un smartphone milieu de gamme, sur un marché déjà saturé. Est-ce un bon choix de la part du constructeur ? Réponse tout au long de l’article. On pourra cependant déjà vous dire que peu de points négatifs sont à noter sur ce smartphone, si ce n’est pas du tout, selon nous bien entendu.

Unboxing

A contrario de nombreuses marques aujourd’hui, le smartphone Honor 70 inclut bien un chargeur ainsi qu’un câble USB. Point d’écouteurs et de prise jack 3.5 cependant, mais notons la présence d’une petite coque. Parfait pour protéger votre smartphone dès sa sortie de boîte. Bien entendu, l’outil pour la trappe à cartes SIM (c’est bien du dual SIM ici) est également présent. Pour précisions, le chargeur fourni délivre pas moins de 66 W de puissance de charge, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans l’article.

Design et écran

L’arrière du smartphone arbore un revêtement en verre, avec un bel effet miroir. Petit point négatif cependant, qui dit verre dit traces de doigts plus présentes que sur un revêtement mat par exemple. Ce défaut est par contre gommé par la présence de la coque en TPU fournie avec le smartphone.

Tous les boutons sont présents sur la tranche droite du smartphone. Nous retrouvons les grands classiques volume + / – et le bouton d’arrêt du Honor 70. Sur la tranche inférieure, c’est le port USB-C qui est présent, accompagné d’un haut-parleur ainsi que de la trappe à cartes SIM. Attention, il ne vous sera pas possible d’utiliser une carte microSD ici, l’emplacement étant absent. Globalement, le Honor 70 est un smartphone plutôt joli, mais qui n’innove pas tant que ça sur le plan extérieur. Pour autant, il dispose d’une bonne prise en main pour une utilisation intensive.

L’écran, d’une diagonale de 6.67 pouces, est une dalle OLED avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Encore une fois, les dalles OLED sont, pour moi, les plus agréables sur le marché à l’heure actuelle. Sans surprise donc, nous retrouvons de très jolies couleurs, accompagnées d’une luminosité agréable et des contrastes bien maitrisés. Le taux de rafraichissement est variable et pourra atteindre les 120 Hz dans certains cas comme les jeux. Pour ce qui est de la prise en main, le fait que la dalle soit incurvée rajoute un réel confort à l’utilisation, d’autant plus avec une utilisation de la navigation via les gestes. L’encoche quant à elle, arborant la caméra frontale, est relativement petite et ne viendra que peu gêner la vision.

Appareil photo

Loin des concurrents qui annoncent des capteurs arborant des mégapixels délirants, le Honor 70 se dote d’un triple capteur photo dont son module principal disposant de 54 MP. Nous retrouvons ensuite un second capteur de 50 MP qui sera utilisé pour l’ultra grand-angle ainsi que la macro. Le dernier capteur est, quant à lui, utilisé pour la mesure de la profondeur de champ et fait 2 MP. Pour finir, c’est bien entendu le flash que nous avons sur cette façade arrière. Pour ce qui est de la caméra frontale, elle intègre un unique capteur de 32 MP pour des selfies de belle qualité.

La qualité des clichés est plutôt bonne pour un appareil dans ce segment de marché. Le Honor 70 ne déçoit pas et vous permettra de capturer vos souvenirs dans une bonne qualité malgré tout. De jour, les résultats sont suffisamment lumineux, avec un niveau de détail plutôt bon et des couleurs fidèles à la réalité. De nuit, il arrivera à s’en sortir de manière plutôt honorable, même si le niveau de détails pourra chuter drastiquement et avec une présence marquée de grain. Vous trouverez ci-dessous (en cliquant sur la photo) un album Flickr avec un grand nombre de photos prises avec ce Honor 70 en Italie. Il y a des clichés à toute heure de la journée afin d’être le plus complet possible et de dévoiler au mieux les capacités du smartphone.

Performances et autonomie

Ce Honor 70 est animé par un processeur de chez Qualcomm, le 778G+. Cette dernière est composée de 8 cœurs cadencés à 2,5 GHz. Côté mémoire vive, vous pourrez compter sur les 8 Go présents. Le combo des deux permet d’offrir une fluidité globalement bonne. Seule l’interface maison d’Honor alourdit un peu le tout. Les jeux seront bien entendu jouables sur le téléphone sans trop de soucis, que ce soit un Brawl Stars ou même un Call Of Duty. Comme à notre habitude, et afin de chiffrer les performances du téléphone, nous lui avons fait subir un test Antutu. Il obtient un score dans la moyenne des smartphones de sa gamme, rien d’exceptionnel donc.

Pour ce qui est de l’autonomie, vous pourrez compter sur une capacité de 4800 mAh. Cette dernière est accompagnée d’un bloc de charge de 66W, permettant une recharge complète en un peu moins d’une heure. Côté autonomie, il sera possible d’être loin d’une prise pendant plus d’une journée. Un résultat plutôt élevé pour un smartphone de cette gamme.

Conclusion : notre avis sur le Honor 70

En conclusion, ce Honor 70 fera un très bon allié pour votre vie de tous les jours, ou lors de vos différents voyages. Il embarque suffisamment de puissance pour offrir une navigation confortable (même si un petit effort au niveau de l’interface serait top). La qualité photo quant à elle sera plus que suffisante pour capturer tous vos meilleurs souvenirs, de jour comme de nuit. L’autonomie est également plus que correcte et ce smartphone saura vous accompagner durant des heures sans flancher. De plus, vous ne serez pas en reste niveau connectivité, étant donné que ce modèle est compatible avec le réseau 5G.

Si vous souhaitez vous procurer ce Honor 70, direction Amazon où vous le trouverez à partir de 499,99 € en version 128 Go. À ce prix, une coque supplémentaire est fournie avec le smartphone. Pour la version 256 Go, il faudra compter 50€ de plus, ce qui porte le tarif à 549.99€. En l’absence de support de carte SD, il est conseillé de prendre la version 256 Go afin de pouvoir conserver ce smartphone sur le long terme (dans le cas où vous stockez beaucoup de contenu).

