WeFix – Prolonger la durée de vie de votre smartphone

Tout comme nous sûrement, vous êtes un passionné du monde de l’innovation. L’arrivée ces derniers mois de nouveaux constructeurs de smartphone n’a pas ralenti les attentes des consommateurs, bien au contraire. Les innovations pleuvent, à l’opposé des billets pour se procurer les derniers smartphones à la mode. Ayant dépassé les 4 chiffres, l’achat d’un nouveau smartphone est maintenant source de grandes réflexions pour de nombreux français. Au lendemain du 5ème baromètre du SAV du groupe Fnac-Darty, il est l’heure pour nous de vous parler de WeFix.

5ème baromètre du SAV, qui sont les meilleurs et les pires constructeurs ?

Depuis maintenant 5 ans, le groupe Fnac-Darty publie un rapport complet sur l’ensemble des produits technologiques du quotidien vendu dans leurs nombreux point de vente physique. Dans celui-ci, nous y découvrons une analyse complète de la qualité de fabrication des appareils électroniques, permettant de définir les produits les plus durables et les plus facilement réparables. Une note de durabilité est déterminée sur chaque produit, favorisant ainsi la création d’un comparateur. Cette année, le prix des pièces détachés est inclu dans la notation, afin de définir une note plus juste au produit. À juste titre, c’est Apple qui s’en sort le mieux avec un excellent score de fiabilité et de réparabilité. S’en suit derrière Huawei, Samsung et OPPO.

Grâce à cette étude, nous y découvrons également que la durée d’usage d’un appareil remplacé est de 4 ans, contre 3 ans de disponibilité des pièces en moyenne (7 ans pour les pièces d’Apple et de Samsung). Ainsi, il est confirmé qu’il est inutile de participer à cette course à l’innovation par l’achat d’un nouvel appareil chaque année. D’ailleurs, pour 1 français sur 3, l’achat d’un smartphone neuf n’est plus une habitude. Pour changer les mentalités et améliorer la durée des smartphones, le groupe Fnac-Darty a racheté en 2018 l’entreprise WeFix. Absorbé dans ses magasins, il est possible à date de se rendre dans l’une des 150 boutiques en France pour réparer ou protéger son smartphone.

WeFix, de la protection à la réparation

Chez WeFix, chaque mois, plus de 3 000 smartphones et tablettes sont réparés. Un acteur important à ce jour pour soulager les français lors de la casse de leur smartphone. Un objet aujourd’hui greffé à la main et directement relié au cerveau des propriétaires, qui se doit d’être toujours opérationnel. Si vous faîtes parti de ces personnes qui ont malheureusement brisé leur outil de travail, WeFix est la solution. Pour cela, le site de WeFix bénéficie d’une interface simple et rapide pour obtenir le coût des réparations. En quelques clics seulement, la facture est sous les yeux, il ne reste plus qu’à réserver un créneau dans le magasin le plus proche pour une réparation rapide. D’ailleurs, depuis juin 2022, WeFix est agréé Apple, permettant ainsi les réparations par des pièces officielles.

Au delà de la réparation, WeFix propose également l’installation d’une protection d’écran. Les protections d’écran XFORCE sont propres à la marque. Les films de protection XFORCE sont composés en TPU, alliant l’absorption des chocs et la résistance aux rayures. Elles s’installent uniquement en magasin par le biais d’une machine brandée WeFix.

Testé et approuvé !

Personnellement, j’ai toujours détesté les protections d’écran utilisées, trouvant quelles imposées une perte de performance du tactile et une adhérence du doigt. Il n’a fallut que 3 minutes pour installer la protection XFORCE Mat sur l’iPhone 14 Pro Max, coûtant 34,90€. Rajoutez 15 minutes supplémentaires pour que la protection termine seul son installation sur l’écran. Le tour est joué, l’écran est protégé et résiste aux chocs. 2 mois après, le liquide durci ne se décolle pas. Lorsqu’une micro-rayure commence à apparaitre, il suffit de la frictionner avec le doigt pour permettre sa disparition. Le prix peut en surprendre plus d’un. Mais la résistance est bien présente, tout comme la qualité de la prestation de l’installation.

Maintenant, si vous avez un problème technique avec votre smartphone ou l’envie oppressante d’assurer sa sécurité, rendez-vous sur le site de WeFix.