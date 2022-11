Virtuo : Un service de location de voiture taillé pour le futur

Difficile aujourd’hui d’habiter dans une grande ville comme Paris, Marseille ou encore Lyon, et d’avoir son propre véhicule. Tout d’abord car les transports en commun permettent de se déplacer absolument partout dans le centre-ville. Mais aussi pour une conscience écologique qui accentue chaque jour le désir de réduire son bilan carbone. Sauf que voilà, utiliser une voiture peut être nécessaire le temps d’un week-end. Alors plutôt que de laisser son véhicule dormir des semaines entières dans un parking, pourquoi ne pas opter pour la location d’une voiture ? Si vous pensez que cela n’est pas pratique pour votre heure de départ ou d’arrivée, que les prix sont trop onéreux ou que le temps d’attente pour récupérer les clés vous perturbe, Virtuo semble être la solution à votre désir.

Créé en 2016 dans un ancien garage du 11e arrondissement de Paris par Karim Kaddoura et Thibault Chassagne, Virtuo s’est très vite fait un nom dans le secteur de la location de voiture. Par sa praticité, sa disponibilité dans 6 pays européens et la qualité de ses prestations, ce service numérique de location de voiture a su réinventer et challenger les concurrents mondiaux : Hertz, Avis, Sixt…

Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas de ce service ou pour les autres qui ne l’ont pas utilisé depuis plusieurs mois, il est l’heure de faire un point sur cette inspirante start-up française !

Louer une voiture en quelques minutes depuis son smartphone

Ayant besoin d’un véhicule pour me déplacer avec du matériel au GP Explorer, qui se trouvait au Mans en Octobre dernier, j’ai évidemment opté pour le service Virtuo. Ce n’était clairement pas la première fois que je dégainais mon smartphone pour louer un véhicule sur 2 ou 3 jours. Pourquoi ? Parce qu’à l’ère du digital, si une application me permet de réserver une voiture premium et de la déverrouiller avec mon smartphone, je fonce !

Pour utiliser le service, il suffit de s’inscrire sur l’application Virtuo, disponible sur iOS et Android. Permis de conduire en main, le service demande uniquement une photo et un selfie pour avoir la permission de louer une voiture. Tout cela est évidemment validé par Virtuo en quelques minutes. Une fois le compte validé, l’utilisateur est en mesure de choisir parmi une sélection de différents types de véhicule, de la citadine au SUV. Tout cela dans six pays (Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Italie et Portugal), dont 29 grandes villes européennes.

Le smartphone, la clé de la réussite Virtuo

Le véhicule est démarré et conduite à l’aide d’une clé numérique qui fonctionne via Bluetooth, téléchargé sur le smartphone de l’utilisateur, pouvant être transféré vers une carte physique (en cas de panne de smartphone). Avant de prendre la route, l’application Virtuo vous demande de faire le tour du véhicule pour valider les potentiels dégâts déja détectés par les équipes de nettoyage. Si le conducteur temporaire du carrosse en découvre de nouveaux, il suffit de les prendre en photo, pour éviter tout pépin au retour.

Des services complémentaires pour s’adapter au trajet

Après avoir choisi le modèle du véhicule des prochains jours, il faudra faire un choix sur l’assurance et les franchises du conducteur. Cela fait plus de 5 réservations que je réalise avec Virtuo, je n’ai jamais pris d’assurance supplémentaire à date. Un risque à prendre et un stress au volant, qui peut s’envoler en souscrivant à l’annulation de la franchise. Un coût supplémentaire pour voyager l’esprit léger. D’autres coûts peuvent être ajoutés si le séjour à bord du véhicule dépasse le quota de kilomètres. Dans la location basique, 150km/jour sont proposés. Une extension de kilomètre est possible, au prix de 1€ tous les 10 kilomètres supplémentaires. Inutile de se décider au moment de la réservation, il est possible de rajouter du « crédit » de kilomètre pendant la location. Au retour du véhicule, comme tout bon service de location, je vous conseille fortement de faire le plein du réservoir.

Tesla disponible, mais faible consommation du parc électrique

Outre le fait que Virtuo propose l’option d’ajouter un siège bébé dans le véhicule, l’entreprise française propose depuis juin 2021, la possibilité de louer une Tesla Model 3. Cependant, la demande est forte et les disponibilités très faible… La majorité du parc (environ 5 000 voitures) étant thermique, on ose espérer que celui-ci se renouvellera au fur et à mesure pour proposer le 100% électrique pour 2030.

Un retour aussi rapide qu’au départ

Retour au bercail, après avoir bataillé pour faire le plein durant une tension sociale. La voiture Virtuo est bien garé dans son parking sous-terrain. Le service est VIP, avec un SMS avant la location pour indiquer où récupérer le véhicule, mais aussi à la fin de la location pour donner des conseils au conducteur. On fait rapidement le tour de la voiture pour ne rien oublier avant de clôturer le contrat de location. En seulement 2 minutes, le tour est joué, je ne suis plus l’heureux élu de ce carrosse. Mais j’ai apprécié l’utiliser et la simplicité du processus, du début à la fin.

Un week-end réussi grâce à Virtuo

Le résultat est sans appel, le service de location Virtuo est une aubaine pour les français qui vivent dans des grandes villes. Mais aussi pour ceux qui veulent se rendre dans d’autres pays d’Europe. Cela pour éviter certains loueurs ayant des techniques commerciales à la limite du harcèlement, sur les assurances notamment. Inutile de venir défendre ce point, ayant moi même été conseiller de vente, je sais de quoi je parle…

Tout est fait pour apprécier son séjour en voiture, je recommande fortement Virtuo ! D’ailleurs, si vous souhaitez bénéficier de 30€ de réduction pour votre première réservation, cliquez-ici !