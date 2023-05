PlayStation Project Q : voici l’autonomie de la console portable pour PS5 !

La PlayStation Project Q continue de faire parler d’elle. La console portable permettant de streamer la PS5 vient plus précisément de dévoiler son autonomie. Un insider du milieu, alias le célèbre Tom Henderson, nous dévoile en effet que cet accessoire proposera une période de jeu similaire à ce que propose la ROG Ally d’Asus. L’occasion de profiter de sessions généreuses, mais peut-être pas assez pour certains joueurs.

Au cours de la semaine dernière, Sony a tenu un PlayStation Showcase. Outre le fait de dévoiler des informations sur les prochains gros jeux arrivant sur la PS5, la firme nippone a présenté de nouveaux produits. Nous avons ainsi eu l’occasion de découvrir des écouteurs sans fil haute fidélité à faible latence, mais surtout la console portable Project Q.

Concernant cet accessoire, clairement là pour tâter le marché, Sony vient proposer un écran de 8 pouces auquel est accrochée une DualSense. Son objectif est simple : profiter de l’expérience PS5 en mode portable grâce au streaming permis par la fonctionnalité Remote Play. Qui dit streaming, dit bien évidemment une connexion constante au réseau Wi-Fi ou 4G/5G.

Plusieurs informations n’ont pas été dévoilées par Sony au sujet de la PlayStation Project Q. Il faut dire que le lancement est attendu pour la fin de l’année 2023, d’après l’entreprise. En attendant, des bruits de couloirs nous en dire plus sur la console portable. L’insider Tom Henderson nous a d’ailleurs récemment parlé d’autonomie. Pour rappel, il avait prédit l’arrivée de cet accessoire le mois dernier.

Dans un article publié sur Insider Gaming, il explique ainsi que la console portable proposera des sessions de jeu allant de trois à quatre heures. Même si cela devrait répondre à la majorité des cas d’usage, il est assez décevant de voir qu’une console qui ne sollicite pas le CPU et le GPU autant que le Steam Deck ou l’Asus ROG Ally fasse des performances similaires en terme d’autonomie (voire moindre sur des jeux peu gourmands).

À titre de comparaison, la Logitech G Cloud, qui sert aussi à streamer des jeux (via le cloud gaming cependant), monte à 10 heures d’autonomie. Ainsi, la PlayStation Project Q devrait proposer une autonomie moindre pour une bonne raison : un format compact, qui obligerait à avoir une batterie plus petite afin de gagner en finesse et légèreté.