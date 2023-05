Sony annonce « Project Q », une console portable pour streamer les jeux de la PS5

Une console portable pour jouer à la PS5 de partout ? Sony a pensé au sujet, mais n’est pas allé au bout. La firme nippone vient en effet de dévoiler « Project Q », une solution nomade pour streamer à distance les jeux installés sur sa PS5. Ainsi, il sera obligatoire d’avoir une connexion Wi-Fi pour profiter de l’expérience PlayStation en tout temps.

Les Nintendo Switch, Steam Deck ou encore Asus ROG Ally ont encore de beaux jours derrière eux. En effet, Sony vient de timidement mettre un pied dans le monde des consoles portables.

Durant le dernier PlayStation Showcase, ayant pris place ce mercredi, le PDG de PlayStation (Jim Ryan) a en effet annoncé : « Nous lancerons un appareil dédié qui vous permettra de streamer n’importe quel jeu de votre console PS5 en utilisant Remote Play via Wi-Fi ». Cette dernière ne se veut donc pas complètement nomade, étant donné qu’elle nécessite une connexion internet constante pour profiter du Remote Play, et donc des jeux installés sur sa PS5.

Connu sous le nom « Projet Q » en interne, ce nouveau produit profite d’un écran de 8 pouces (1080p et 60 FPS) ainsi que des commandes et fonctionnalités de la DualSense. La seule plus-value de cette console portable par rapport à l’utilisation du Remote Play sur smartphone ou tablettes se trouve ainsi uniquement dans les atouts offerts par la manette de la PS5 (gâchettes adaptatives et retour haptique).

Concernant la disponibilité de la « Project Q », Sony planche pour le moment sur la fin de l’année 2023. Aucun prix n’a été partagé à l’heure actuelle. Comme le souligne Frandroid, un smartphone Android à 200 euros propose déjà très bien du Remote Play de la PS5 en 1080p. En ajoutant les spécificités de la DualSense, nous devrions logiquement voir arriver un prix avoisinant les 300 euros pour la console portable Sony.

De plus amples informations devraient arriver très prochainement d’après Sony.