C’est officiel : Prince of Persia: Les Sables du Temps reviendra “bientôt” en remake

Enfin ! Après un The Lost Crown qui n’a pas rencontré le succès escompté chez les fans, Ubisoft a enfin brisé le silence sur le remake tant attendu Prince of Persia: Les Sables du Temps. Dans son dernier rapport financier, le studio français a enfin donné une fenêtre de sortie du jeu. Et si tout se passe bien, ce ne sera plus qu’une question de mois…

Prince of Persia: Les Sables du Temps, enfin en 2026 ?

« Il était une fois un prince et un sablier magique… » Pour beaucoup de joueurs, Prince of Persia: Les Sables du Temps était un chef-d’œuvre d’action-aventure, avec son esthétique et son gameplay novateurs à l’époque. Il est même devenu un classique culte, lui permettant ainsi de remporter le prix du meilleur jeu d’action-aventure en 2003.

En 2020, Ubisoft a annoncé le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps, attendu pour le 21 janvier 2021. Malheureusement, il a connu un développement chaotique. D’abord confié aux studios indiens d’Ubisoft Pune et Mumbai, le projet avait été mal reçu dès ses premières images. Ubisoft décide donc de confier la mission à son studio à Montréal – les mêmes qui, en 2003, avaient conçu le titre original. Et depuis, le projet a été mis sous silence.

Enfin, jusqu’à aujourd’hui. Cinq ans après la première annonce, Ubisoft a enfin levé le voile sur le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps. Dans son dernier rapport financier, le studio français déclare que le jeu contribuera à stabiliser les finances de l’entreprise au cours de la prochaine année fiscale. En se basant sur le calendrier de l’exercice fiscal d’Ubisoft cette année, le remake devrait sortir au plus tard le 31 mars 2026.

Ubisoft n’a pas encore dévoilé des détails quant à la participation de Yuri Lowenthal, le doubleur original du Prince, ou de Jordan Mechner, le créateur de la saga. On espère en avoir des nouvelles bientôt…peut-être dès le Summer Game Fest 2025 ? À suivre de très près.

En attendant, ravivez la nostalgie avec la première annonce de Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake :