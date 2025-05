Mauvaise nouvelle : Square Enix annule son J-RPG mobile Kingdom Hearts: Missing Link

Il y a quelques heures, le studio japonais Square Enix a publié son bilan financier pour l’année fiscale 2024-25. Le studio japonais, réputé pour ses RPG, affiche un bénéfice en hausse, notamment grâce à Dragon Quest. Malheureusement, une mauvaise nouvelle a fait de l’ombre à ce succès : Kingdom Hearts Missing Link, le JRPG mobile de Square Enix, est finalement annulé. Explications.

Kingdom Hearts: Missing-Link est annulé, mais la saga continue, selon Square Enix

Annoncé en avril 2022 à l’occasion du 20e anniversaire de la série, Kingdom Hearts: Missing-Link promettait une expérience mobile innovante pour les fans de la licence. Prévu sortir sur iOS et Android, il s’agit d’un action-RPG dans lequel les joueurs peuvent explorer le monde réel via GPS à la manière de Pokémon GO. Square Enix a même déployé une bêta fermée en janvier 2023, laissant présager une sortie dans les mois à venir.

Cependant, il semble bien que ce projet ne verra jamais le jour. Le 14 mai dernier, Square Enix confirme l’annulation de Kingdom Hearts: Missing Link via le compte officiel du jeu. “Bien que nous ayons travaillé dur pour développer et ajuster le jeu, nous avons déterminé qu’il serait difficile de proposer un service satisfaisant sur le long terme. Ce qui nous a conduits à prendre la décision d’annuler le développement”, peut-on lire dans le communiqué.

“Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont apporté leur soutien et leur aide lors des multiples tests bêta fermés. Nous sommes vraiment désolés de devoir faire cette annonce”, ajoute Square Enix.

Toutefois, les fans peuvent être tranquilles : cette annulation n’affecte pas l’avenir de la licence Kingdom Hearts. “La série Kingdom Hearts se poursuit. Nous travaillons d’arrache-pied sur Kingdom Hearts IV. Nous espérons que vous continuerez à soutenir la série en gardant un œil sur les prochaines mises à jour”, rassure Square Enix.

Voici l’intégralité de l’annonce :