PlayStation confirme par accident l’arrivée de Stellar Blade sur PC : on connaît la date de sortie ! 

Stellar Blade, l’action RPG à succès de SHIFT UP Corporation, a fêté son premier anniversaire le mois dernier. Pour célébrer l’évènement, le studio chinois a confirmé que le débarquera sur PC cette année, sans mentionner une fenêtre de sortie. Malheureusement, PlayStation a un peu gâché la surprise en dévoilant par accident la date de sortie de la version PC de Stellar Blade dans une bande-annonce…que nous avons réussi à retrouver.

Au début de l’année 2025, le studio chinois SHIFT UP Corporation a annoncé que la version PC de Stellar Blade sortira au courant de cette année. En effet, l’action RPG a soufflé sa première bougie le 26 avril dernier, et SHIFT UP en a profité pour mettre fin à l’exclusivité PlayStation du jeu au grand plaisir des pécéistes. Toutefois, le studio chinois s’est bien gardé de mentionner la date de sortie précise de Stellar Blade…jusqu’à ce que PlayStation l’a leaké.

Accident ou coup marketing, personne ne le sait. Tout ce que l’on sait, c’est qu’un membre de chez PlayStation a mis en ligne la bande-annonce révélant la date de sortie de Stellar Blade sur YouTube, et appuyé sur le bouton « publier » un peu trop tôt. Il a aussitôt supprimé la vidéo peu après sa publication, mais la vitesse légendaire des internautes a encore pris le dessus. Ces derniers ont alors réussi à télécharger la vidéo et la reposter sur X.

Vous l’avez donc vu : Stellar Blade sera disponible sur PC via Steam et Epic Games Store le 11 juin 2025. Outre la date de sortie, la bande-annonce dévoile que le jeu embarque des fonctionnalités améliorées telles que l’AI Upscaling, dont la DLSS 4 de Nvidia et FSR 3 d’AMD. Il prendra également en charge les écrans ultra-larges jusqu’à 32:9, ainsi que la technologie du retour haptique de la DualSense.

Enfin, les joueurs peuvent personnaliser Eve avec 25 nouveaux costumes. Des voix-off japonaises et chinoises sont également disponibles pour garantir une immersion totale dans le jeu. Si vous avez manqué le jeu dans sa version PS5, Stellar Blade vous donne rendez-vous sur PC le 11 juin prochain !