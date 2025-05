Huawei TruSense : Une Révolution Santé Précise et Innovante

Huawei révolutionne une fois de plus le monde de la santé connectée. L’entreprise vient d’annoncer la dernière mise à jour de son système HUAWEI TruSense, avec le nouveau module Distributed Super-Sensing. Depuis son lancement en 2024, ce système est déjà une référence. Cette nouvelle évolution promet une gestion de la santé plus précise et scientifique.

Nouveautés du système HUAWEI TruSense

La version améliorée intègre une surveillance au bout du doigt, en plus de celle au poignet. Pour la première fois, ces deux zones du corps permettent de recueillir des relevés de santé plus rapides et fiables. La fusion multimodale des signaux représente une avancée notable dans le domaine de la santé numérique.

Huawei répond ainsi à une demande croissante pour une gestion de la santé en temps réel et proactive. À travers ce système, l’entreprise renforce sa position dominante sur le marché mondial des dispositifs portés au poignet.

Innovation au cœur de la stratégie Huawei

Depuis 12 ans, Huawei est un acteur clé du secteur du fitness et de la santé. Les dernières données d’IDC confirment cette domination. Huawei se classe numéro un mondial en termes de croissance annuelle des expéditions de ces dispositifs. En Chine, l’entreprise mène le segment des montres connectées depuis six ans.

Le système HUAWEI TruSense se distingue par sa capacité à mesurer plus de 60 indicateurs de santé et de fitness. Il couvre six systèmes de santé du corps : circulatoire, respiratoire, nerveux, endocrinien, reproducteur et musculaire.

Le nouveau module Distributed Super-Sensing :

Le module Distributed Super-Sensing intègre les signaux optiques, électriques, acoustiques et mécaniques. Cette combinaison offre une surveillance de la santé améliorée et plus complète. La densité vasculaire des doigts, quant à elle, permet de réduire les interférences lors de la surveillance.

L’innovation se poursuit avec la fonctionnalité Health Glance qui évalue rapidement plus de 10 indicateurs vitaux. Cette rapidité apporte une expérience utilisateur optimale.

En conclusion, Huawei ne cesse d'innover dans le domaine de la santé numérique. Avec le système HUAWEI TruSense, les utilisateurs bénéficient d'une expérience de suivi de santé plus complète et précise.