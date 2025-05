Vous pouvez désormais utiliser Apple Pay pour acheter vos jeux sur PS5 !

Bonne nouvelle pour les joueurs de PS5 qui possèdent un iPhone et qui utilisent Apple Pay. Il semblerait effectivement que Sony et Apple aient trouvé un terrain d’entente pour faciliter les paiements sur le PlayStation Store. Il est désormais possible d’acheter les jeux avec ce mode de paiement.

Une mise à jour sur PS5 et PS5 Pro a ajouté la prise en charge d’Apple Pay

Sony a discrètement ajouté une nouvelle fonctionnalité sur le store de sa console phare. En effet, depuis le début mai 2025, la PlayStation 5 accepte officiellement les achats de jeux via Apple Pay. Les joueurs qui possèdent un iPhone ou un iPad peuvent donc opter pour cette option pour acheter des jeux ou DLC.

Pour rappel, il était déjà techniquement possible de payer les jeux PS5 dématérialisés via Apple Pay. Cependant, il fallait passer par la PlayStation App, ce qui rendait le processus assez pénible pour les joueurs. Mais avec ce changement, la console prend directement en charge Apple Pay, ce qui fait que les joueurs passeront moins de temps à jongler entre leur smartphone et leur manette.

En d’autres termes, Apple a tranquillement signé un accord avec Sony pour introduire le service Apple Pay sur PlayStation 5. Concrètement, il est maintenant possible d’utiliser Apple Pay comme méthode de paiement alternative aux cartes bleues. Pour cela, il suffit de scanner le QR Code qui apparaît à l’écran avec l’iPhone ou l’iPad et c’est tout. Attention, pour utiliser ce mode de paiement, votre appareil (iPhone ou iPad) doit tourner sous iOS 18.

Désormais, vous avez donc le choix entre quatre moyens de paiement sur PS5 : la carte bancaire, PayPal, PaySafeCard et Apple Pay. Et d’après les informations de 9to5mac, Apple Pay pourrait également arriver sur PlayStation 4 dans les jours à venir pour faciliter encore plus l’achat de jeux.