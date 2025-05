Mediso IRM sans cryogène : une avancée majeure pour l’imagerie

Mediso vient de franchir une étape majeure dans le domaine de l’imagerie médicale. L’entreprise hongroise vient d’achever le transfert de technologie de l’aimant IRM sans cryogène en collaboration avec SSI. Cette annonce renforce l’engagement de Mediso pour l’innovation et la fabrication en Europe.

Le transfert de technologie entre Mediso et SSI : un partenariat clé

Le partenariat entre Mediso et Superconducting Systems Inc. (SSI) dure depuis plus de dix ans. Ce transfert de technologie marque un succès important pour Mediso. Il permet à l’entreprise d’accéder à la propriété intellectuelle et aux brevets SSI dans l’IRM préclinique. Grâce à cet accord, Mediso accélère l’intégration verticale de sa production d’IRM. La société gagne en autonomie pour développer ses propres systèmes, du début à la fin.

L’aimant sans cryogène, une révolution pour l’IRM préclinique

L’innovation majeure réside dans l’aimant supraconducteur sans cryogène. Ce composant n’utilise plus d’hélium liquide ni d’autres cryogènes. Cela réduit considérablement les coûts et les contraintes logistiques. Les systèmes nanoScan® 3T et 7T de Mediso profitent déjà de cette technologie et sont largement adoptés en recherche. À présent, cette expertise permettra de concevoir des aimants allant jusqu’à 9,4T, avec des tailles d’alésage variées. Cette flexibilité ouvrira la voie à de nouvelles applications en imagerie préclinique.

Nouvelles capacités de production d’aimants en Europe

Avec la première phase du transfert de technologie terminée, Mediso intensifie ses capacités de fabrication en Europe. L’objectif est de produire en série dès la fin de l’année. Les processus intégreront les standards de qualité stricts propres à Mediso. Cette nouvelle étape garantit une production locale, fiable et réactive, adaptée aux besoins des laboratoires et des centres cliniques européens.

En résumé, l’alliance entre Mediso et SSI permet de proposer des solutions IRM plus compactes, innovantes et accessibles. Ce transfert technologique renforce la place de l’Europe dans la fabrication d’aimants IRM avancés. Mediso confirme ainsi son engagement à soutenir la recherche et à faire évoluer l’imagerie médicale pour tous.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Envie de réduire votre temps d’écran sur votre smartphone ? Utilisez ces fonctions intégrées !