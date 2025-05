Apple : 6 projets que la firme veut concrétiser d’ici à 2027

Apple se prépare pour une transformation majeure de ses produits en 2027. C’est, du moins, ce qu’a indiqué le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, dans sa récente newsletter PowerOn. D’après ses propos, Apple nous préparerait, ni plus ni moins qu’un « product renaissance » ou « renaissance des produits », avec des appareils et technologies innovantes pour donner une nouvelle jeunesse aux produits de l’entreprise.

En 2027, l’iPhone aura 20 ans et, d’après Mark Gurman, Apple marquera certainement le coup. Concrètement, l’entreprise profiterait de ce tournant pour se lancer dans six grands projets qui devraient lui assurer les faveurs de sa clientèle pour les 10 ou même 20 prochaines années. Du moins, ce serait l’ambition de la marque. Selon Mark Gurman, ces six projets consistent en ces points ci-dessous :

1. Le lancement du tout premier iPhone pliant

Depuis quelques années, des rumeurs circulent sur le fait qu’Apple prépare un iPhone pliant. Apparemment, 2027 serait la bonne année pour le lancer. D’après les bruits de couloir, cet appareil serait une prouesse d’ingénierie. Il se distinguerait par le fait que la pliure centrale son écran soit pratiquement invisible. Ce serait le premier produit qui marquerait le 20ᵉ anniversaire de l’iPhone.

2. Un iPhone X-2 est également pressenti

C’est le second produit majeur qui marquerait la célébration de cette deuxième décennie de l’iPhone. En effet, cet « iPhone X-2 » rendrait hommage à l’iPhone X, qui fêtera ses 10 ans en 2027. Le modèle X-2 adopterait un châssis quasiment tout en verre, avec un écran totalement dépourvu de bordure. Ce serait également l’un des premiers modèles à intégrer sa caméra frontale, et tous les capteurs nécessaires à Face ID, sous l’écran.

3. Des lunettes connectées

Les lunettes connectées d’Apple suscitent beaucoup de rumeurs depuis longtemps. Dernièrement, on entend dire qu’Apple travaille sur une puce qui serait entièrement dédiée à ces lunettes afin d’en assurer le lancement pour 2027. D’après les rumeurs, Apple concevrait d’abord une paire de lunettes assez similaire aux Ray-ban de Meta. Mais l’entreprise ambitionnerait de lancer une paire de lunettes plus ambitieuses après cela.

4. Des AirPods et une Apple Watch dotés de caméras

Apple voudrait concevoir des produits qui puissent prendre en charge des fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence. L’entreprise voudrait aussi développer le concept de « Visual Intelligence » présent sur les derniers modèles d’iPhone.

5. Une Apple Intelligence drastiquement améliorée

Par ailleurs, Mark Gurman estime que d’ici à 2027, Apple devrait commencer à tirer avantage de ses investissements en matière d’intelligence artificielle. Plus précisément, Apple Intelligence devrait proposer une expérience plus pertinente et Siri devrait devenir un assistant personnel très avancé.

6. En 2027, Apple pourrait sortir un robot

Selon Mark Gurman, Apple pourrait dévoiler ce qui ressemble à « une machine de table dotée d’un bras robotique » en 2027. Ce robot s’appuierait sur l’IA et aurait « sa propre personnalité ». Cependant, ce projet reste encore bien mystérieux pour le moment.

Alors, lequel de ces six projets titille le plus votre curiosité ?