Huawei FreeBuds 6 : audio double haut-parleur et autonomie XXL

Huawei renouvelle sa gamme d’écouteurs sans fil avec les FreeBuds 6. Ces nouveaux écouteurs true wireless misent sur un son haute fidélité, une réduction active du bruit (ANC) efficace et une autonomie prolongée. Le tout dans un format compact, confortable, et certifié IP54.

Huawei FreeBuds 6 : deux haut-parleurs par oreillette pour un son détaillé

Tout d’abord, chaque Huawei FreeBuds 6 intègre deux haut-parleurs : un dynamique à 4 aimants pour les basses et un diaphragme planaire pour les aigus. Résultat : un son plus précis, avec une plage étendue de 14 Hz à 48 000 Hz. Les FreeBuds 6 prennent en charge les codecs LDAC, AAC et SBC, assurant une compatibilité avec la plupart des smartphones.

Côté appels, trois micros par oreillette sont présents pour mieux isoler la voix. L’ANC est activable, avec jusqu’à 4,5 h d’écoute en continu. Aussi, en désactivant la réduction de bruit, on passe à 6 h, ce qui est dans la moyenne haute du marché. La qualité sonore reste constante, que ce soit en appel ou en musique. La connexion s’effectue via Bluetooth 5.2. Les protocoles pris en charge sont A2DP 1.3, HFP 1.7 et AVRCP 1.6. Pas de multipoint mentionné, mais une bonne stabilité est attendue. Le tout fonctionne dès Android 9.0 ou iOS 13.

Boîtier compact, autonomie solide, recharge rapide

Enfin, les Huawei FreeBuds 6 pèsent environ 4,9 g chacun, le boîtier 40,3 g. Le tout reste discret et facile à transporter. L’autonomie grimpe à 36 h sans ANC avec le boîtier, ou 27 h avec ANC. En appels, on reste à 19 h maximum. C’est suffisant pour tenir plusieurs jours sans recharge.

Bonne surprise : la charge complète des écouteurs prend seulement 25 minutes. Le boîtier, lui, peut se recharger via USB-C (45 min) ou sans fil (180 min). Par ailleurs, tous les accessoires nécessaires sont inclus : câble USB-C, embouts de rechange et guide rapide. Les FreeBuds 6 sont disponibles en trois couleurs : blanc, noir et violet. Ils sont certifiés IP54, donc résistants à la poussière et aux éclaboussures, parfaits pour le sport ou les déplacements. Les FreeBuds 6 sont proposés au prix de 159 €.