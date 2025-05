SolaXCloud : une avancée majeure pour la cybersécurité énergétique

La cybersécurité devient un enjeu clé dans le secteur de l’énergie propre. Les entreprises doivent protéger les données et renforcer la confiance. SolaXCloud, la plateforme de SolaX Power, propose une réponse innovante. Son objectif ? Assurer une sécurité optimale en conformité avec la directive NIS2.

L’importance de la cybersécurité pour l’énergie propre

La transition numérique de l’énergie rend les réseaux plus exposés aux cybermenaces. En effet, les systèmes interconnectés augmentent le risque de failles. Ainsi, en cas d’attaque, la stabilité du réseau peut être menacée, tout comme la confidentialité des données personnelles. Face à ces enjeux, SolaXCloud offre une protection contre ces risques croissants. De plus, la plateforme met en avant une approche globale pour assurer la sécurité et la résilience des installations énergétiques propres.

SolaXCloud : une plateforme alignée sur la directive NIS2

La directive NIS2 renforce les exigences en matière de cybersécurité dans l’Union Européenne. Pour s’y conformer, SolaXCloud applique des standards élevés. Elle respecte notamment l’ISO/IEC 27001, le RGPD, mais aussi la PSTI et le CCPA. Cette stratégie proactive assure la protection de l’infrastructure et des données. Les clients bénéficient ainsi d’une garantie essentielle pour la gestion de leurs énergies propres.

Les piliers technologiques et certifications de SolaXCloud

La sécurité chez SolaXCloud repose sur trois axes : la conformité, la technologie et la collaboration. L’architecture zero trust adopte le chiffrement, le contrôle d’accès hiérarchisé et la détection d’intrusion. Ces outils protègent contre les attaques externes et internes. La plateforme détient plusieurs certifications de renom :

ISO 27001 , gestion de la sécurité de l’information

, gestion de la sécurité de l’information SOC 2 , contrôle d’organisation de service

, contrôle d’organisation de service ETSI EN 303 645 , norme IoT

, norme IoT Conformité au PSTI, réglementation britannique

En collaborant avec d’autres acteurs de la cybersécurité, SolaXCloud reste à jour et anticipe les nouvelles menaces.

En résumé, SolaXCloud s’impose comme un modèle de sécurité et d’innovation pour l’énergie propre. Grâce à son alignement sur la directive NIS2, ses technologies avancées et ses certifications, la plateforme protège efficacement les utilisateurs. Opter pour SolaXCloud, c’est choisir un partenaire fiable pour gérer l’énergie de demain en toute confiance.

