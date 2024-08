J’ai testé l’écosystème de sécurité Yale, je vais pouvoir partir en vacances tranquille !

Yale est une marque plutôt reconnue dans l’écosystème de la sécurité connectée de son foyer. La marque à l’origine créée par Linus Yale propose aujourd’hui des serrures connectées, des alarmes, des capteurs divers et plus encore. Tous ces produits sont interconnectés pour réaliser des scénarios, mais surtout, sécuriser correctement votre maison ou votre appartement. Dans le test de l’écosystème, nous avions plusieurs produits dédiés à l’intérieur d’une maison. Il est également possible de s’équiper de produits dédiés à la sécurisation de l’extérieur de votre foyer. Dans notre cas, c’était impossible en appartement. Est-ce que cette marque, qui vient de lancer la Linus Yale 2, mérite votre intérêt ? La réponse dans ce papier !

Protégeons la porte pour commencer, avec la Linus Yale 2

Cylindre

C’est l’endroit que vous traversez le plus dans une journée, votre porte d’entrée. Celle-ci peut être sécurisée et améliorée à travers la Linus Yale 2. Cette serrure connectée nécessite un petit test sur le site de la marque pour vérifier si votre porte est compatible. Selon vos caractéristiques de porte, il sera nécessaire ou non de s’équiper d’un cylindre ajustable de Yale. Celui-ci donnera donc deux nouvelles clefs pour pouvoir ouvrir ce nouveau cylindre. En plus de ça, il faudra l’installer, ce qui est extrêmement simple. À la fin, on se sentirait presque serrurier, tellement c’est simple. Cela prend concrètement une vingtaine de minutes pour l’installer correctement, en suivant le tutoriel de Yale sur une vidéo YouTube dédiée. C’est parfait pour aller vite et ne pas craindre de toucher à sa porte.

SAV de Yale

Pour la serrure à proprement parler, nous avions eu un problème avec un premier modèle envoyé par la marque. Cela nous a fait utiliser le SAV de la marque, avec un rendez-vous d’un technicien qui a diagnostiqué le problème. Le SAV de Yale est ainsi très agréable et réactif. En faisant une visio pour voir pourquoi la serrure ne se connectait pas, le problème a été diagnostiqué et un nouvel exemplaire envoyé. Le problème en question était lié à la batterie, qui ne s’accrochait pas correctement à la serrure et empêchait donc de la fournir en électricité.

La serrure (enfin)

Cette serrure, dans son deuxième exemplaire, marchait enfin ! Une fois équipée à la porte, nous avions ainsi Yale Dot, un exemplaire est fourni avec la serrure. Cela permet de déclencher la serrure sans avoir à appuyer sur le bouton de son téléphone. On scanne simplement le tag avec le NFC du téléphone, l’application se lance et exécute toute seule le changement d’état. Si la porte est ouverte, elle se ferme et inversement. Par ailleurs, l’installation est très simple, au point que nous n’avions même pas pensé à la mentionner. Une fois le cylindre installé (cf. plus haut), il suffit de poser une clef spéciale sur le cylindre, de « plug » la serrure sur cette clef, et c’est bon. Un petit indicateur lumineux précise si le dispositif est bien allumé ou non.

On précise d’ailleurs que la serrure peut fonctionner comme une serrure traditionnelle si vous le souhaitez. Il y a vos clefs ou celles fournies par Yale avec le cylindre qui fonctionnent toujours. À l’intérieur, c’est une serrure bouton qui permet de ne pas utiliser les clefs pour la fermeture / ouverture. Enfin, la grosse plus-value d’une telle serrure est tout de même l’aspect connecté. Cet aspect-là est très réussi par Yale. Si vous souhaitez partager l’accès à votre maison avec une personne, cela peut se faire facilement depuis l’application, et la personne pourra utiliser l’appli ou le Yale Dot pour ouvrir la porte. On évite ainsi les pertes de clefs involontaires.

Intégration avec d’autres systèmes

Un autre aspect connecté de cette serrure Linus Yale 2, c’est son interopérabilité. Au cours du test, nous avons reçu plusieurs communications autour de l’intégration de la serrure avec des partenaires et autres produits. Par exemple, si vous êtes un utilisateur de Samsung (c’est largement mon cas), une intégration du genre est parfaite. Elle permet de lancer des scénarios et des actions entre les appareils, selon si vous arrivez ou sortez de chez vous. Une autre intégration est celle avec Homey, le hub de maison connectée. Cela tombe bien, nous l’avions également. Et, là, c’est encore plus intéressant, parce que vous pourrez tout faire avec les cartes dédiées à Linus Yale. C’est vraiment parfait.

Starter kit sécurité : là, on protège la maison avec l’écosystème Yale

Si vous cherchez à vraiment protéger votre maison, c’est avec le kit starter de sécurité que vous pourrez le faire. Le kit vient avec l’alarme qui va péter vos tympans (ceux d’un cambrioleur pour être précis), une télécommande d’activation / désactivation, une commande portable, un capteur de mouvement et un détecteur d’ouverture porte / fenêtre. Tout cela vous permet de sécuriser au minimum votre foyer, sans avoir à casser le porte-monnaie. Concrètement, dans notre cas, nous avons posé le système d’alarme dans un placard à l’entrée, pour s’assurer que cela crée un bruit suffisant sans être très facilement accessible. Le capteur de mouvement est posé sur un cadre à l’entrée, dirigé vers la porte d’entrée.

Pour le capteur d’ouverture de porte, il est posé sur une fenêtre, accessible depuis un balcon. Le reste de l’appartement n’étant pas accessible à cause de la hauteur, il n’y avait pas besoin de plus, bien qu’un autre élément le sécurise au cas où (mais ce sera plus tard). Une fois tout cela installé, cela prend quelques dizaines de minutes tout de même, la seule chose à faire sera de penser à activer cette alarme. C’est tout bête, mais il faut bien activer le système pour être sûr que celui-ci soit actif. Avec des scénarios, il est possible de l’associer à d’autres choses pour désactiver le système automatiquement. Toutefois, pensez à associer les bons évènements pour désactiver l’alarme. Par exemple, ouvrir la serrure n’est peut-être pas un bon évènement déclencheur, au cas où vous vous feriez voler votre clef. Néanmoins, votre position GPS est une bonne idée, avec une intégration Homey.

Des caméras, pour surveiller et observer !

Dans l’écosystème reçu, on retrouve deux produits de caméra qui aident à respectivement surveiller et observer. Le premier est une simple caméra d’intérieur, dédiée à la surveillance de votre appartement quand vous êtes absent. Il est possible de lier cela au système d’alarme, pour ne pas vous autosurveiller quand vous êtes chez vous. Elle est assez primitive, une version PTZ existe pour un peu plus de fonctionnalités, elle serait même sûrement meilleure que celle-ci.

L’autre caméra est une sonnette connectée fournie avec caméra. Cette sonnette permet ainsi de déclencher un appel sur votre téléphone. Une fois cela fait, vous pouvez communiquer avec la personne à l’extérieur, tout en la voyant. Certes, c’est classique, il n’a pas fallu attendre Yale pour découvrir les interphones vidéo. Toutefois, cet aspect connecté est très commode, en particulier avec l’écosystème. Attention, anecdote !

Pour livrer un colis, nous n’étions pas chez nous. Ainsi, le livreur a appelé sur le téléphone (sans passer par l’interphone dans un premier temps). Je lui ai alors demandé de se rendre jusqu’à ma porte d’appartement, après avoir passé les portes de l’immeuble. Une fois à ma porte d’entrée, j’ai vérifié que c’était bien lui. J’avais au préalable posé la caméra dirigée vers la porte d’entrée. J’ai ainsi demandé au livreur de poser le colis à l’intérieur, en lui précisant qu’il était visible sur la caméra. Il a posé le colis à l’entrée de l’appartement, le tout alors que j’étais bien loin. Alors, nous ne réitèrerions pas cette expérience quotidiennement, les points relais, c’est cool aussi. Mais, sachez que c’est possible, si vous avez confiance (un facteur de la Poste par exemple).