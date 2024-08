Moniteurs Pro Philips : Boostez votre productivité avec une technologie révolutionnaire

Philips élargit sa gamme de moniteurs professionnels avec deux nouveaux modèles destinés à améliorer l’efficacité et la productivité en milieu de travail. Les Philips 34B2U6603CH et Philips 34B2U5600C sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de tous secteurs. L’écran incurvé WQHD de 34 pouces équipe les Philips 34B2U6603CH et Philips 34B2U5600C.

Nouveaux moniteurs, haute technologie

Les deux modèles offrent des images de haute qualité. Leur atout majeur réside dans la possibilité de travailler facilement avec plusieurs sources grâce à la connectivité Thunderbolt 4 ou à l’USB-C. Ces technologies permettent une connexion rapide et sécurisée, améliorant le flux de travail, la productivité et l’efficacité.

Le Philips 34B2U6603CH dispose de la connectivité Thunderbolt 4, ce qui augmente considérablement la productivité. Il possède également une connexion sécurisée RJ-45 de 2,5G. Le Philips 34B2U5600C offre une connexion RJ-45 avec une technologie USB-C pour un accès réseau rapide. Il inclut aussi une station d’accueil USB 3.2 pour faciliter le branchement de multiples périphériques. Ces fonctionnalités rendent ces écrans indispensables pour une meilleure organisation au bureau.

Webcam intégrée pour la collaboration

La gamme Philips 34B2U6603CH est équipée d’une webcam ajustable de 5 MP. Elle possède aussi un Busylight qui se synchronise avec les statuts de Microsoft Teams pour indiquer votre disponibilité à vos collègues. Cette webcam offre une meilleure qualité d’image pour les appels vidéo, améliorant ainsi le confort lors des réunions.

En outre, ces moniteurs proposent des options ergonomiques et écologiques. Réglables en hauteur, ils offrent une expérience personnalisée et confortable. Les fonctions telles que LightSensor et PowerSensor réduisent jusqu’à 80 % les coûts énergétiques. Ils sont fabriqués à partir de plastique recyclé et d’OBP (plastique issu de l’océan). Cela reflète l’engagement de Philips pour le développement durable.

Philips mettra les 34B2U6603CH et 34B2U5600C en vente à partir de la mi-août pour un prix conseillé de 649€ et 549€, respectivement.

Si vous cherchez à augmenter votre productivité et à améliorer votre expérience de travail, ces nouveaux moniteurs Philips peuvent être exactement ce dont vous avez besoin. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et partagez vos impressions avec nous !