Street of Rage 4 : Du nouveau pour la Gamescom !

Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games profitent de la Gamescom 2019 pour dévoiler un nouveau personnage du futur Street of Rage 4. Il s’agit de Cherry Hunter. Elle viendra épauler les deux vétérans de la saga Blaze Fielding et Axel Stone.

Cherry Hunter

Street of Rage 4, toujours aussi prometteur

Ce nouveau personnage aura fort à faire dans les ruelles malfamées du jeu. Mais que les futurs joueurs se rassurent, la baston c’est dans son sang. Cherry est la fille d’Adam l’un des héros du premier volet de Street of Rage. Depuis sa plus tendre enfance, elle été entrainée au combat par son père et par Axel Stone. Malgré sa soif de justice qui l’emmenait vers un poste dans la police. Elle a eu un autre projet de vie : la musique.

Elle combine donc deux de ses hobbies, distribuer des pains en musique.

Phase de jeu

En attendant la sortie du jeu dans les prochains mois, voici le nouveau trailer de SoR 4. A noter que l’équipe du jeu sera présente lors de la Gamescom 2019.