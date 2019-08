Rentrée scolaire : Les 8 ordinateurs portables indispensable pour la rentrée

La rentrée approche. Que ce soit dans le domaine scolaire ou professionnel, les ordinateurs portables s’avèrent souvent nécessaires. Cependant le choix est souvent difficile du fait d’une large gamme disponible à la vente avec des caractéristiques bien différentes. Nous vous proposons donc une sélection de 8 ordinateurs portables correspondant chacun à des besoins bien précis.

1 – Lenovo Ideapad S130-14IGM, l’ultrabook entrée de gamme

Le Lenovo Ideapad S130-14IGM s’adresse aux personnes possédant une utilisation axée sur la bureautique comme la consultation de contenu sur internet ou la prise de note et ne souhaitant pas payer le prix fort. Équipée d’un processeur Intel Pentium épaulé de 4 Go de RAM mais surtout de 128 Go de stockage, cette machine conviendra parfaitement à un usage bureautique.

Lenovo Ideapad

2 – Acer Swift 3 – La finesse abordable

L’ordinateur Acer Swift 3 s’avère l’une des meilleures solutions pour une utilisation bureautique en tant qu’étudiant. Le principal atout de celui-ci est le fait qu’il s’agisse d’un ultraportable permettant donc un transport facile. Il existe différentes configurations permettant une adaptation en fonction des besoins. Sur la version proposée à 500€, il sera par exemple possible d’y retrouver un Intel Core i3 accompagné de 4 Go de RAM et d’un SSD de 128 Go permettant une expérience utilisateur relativement fluide.

Acer Swift 3

3 – HUAWEI MateBook D – L’ultraportable polyvalent

Si vous cherchez une machine pour du déplacement avec le minimum de compromis, le HUAWEI MateBook D s’avère être un excellent choix. On retrouve ici un ordinateur polyvalent avec de bonnes performances assurées par un Ryzen 5, 256 Go en SSD ainsi qu’une autonomie très convenable permettant une utilisation nomade.

Huawei Matebook D

4 – Dell Inspiron 14 5000 – L’ordinateur 2 en 1

L’ordinateur Dell Inspiron 14 est un ordinateur possédant l’atout d’avoir un écran avec une rotation de 360°. Comme sur de nombreux modèles, différentes configurations sont disponibles en fonction des besoins de l’utilisateur. On retrouve ici une machine polyvalente dédiée autant au monde professionnel qu’au loisir.

Dell Inspiron 14

5 – HP Pavilion 15 – L’idéal étudiant

L’ordinateur portable HP Pavilion 15 est l’un des ordinateurs les plus compacts et polyvalents de la sélection. L’ordinateur est équipé du processeur Intel Core i5 8250U permettant d’allier performances et consommation énergétique. Côté stockage, nous retrouvons un SSD de 128 Go couplé à un disque dur de 1 To permettant d’offrir de très bonnes performances au quotidien dans la lecture ou l’écriture de fichier.

HP Pavilion 15

Le HP Pavilion 15 est disponible ici

6 – Microsoft Surface Laptop 2 – La Roll Royce de la bureautique

Dans la gamme des ordinateurs portables hauts de gamme alliant productivité et loisirs, la gamme surface de Microsoft est une référence. La Microsoft Surface Laptop 2 possède un écran de 13.5″ tactile de bonne qualité associé à une base performante avec un Intel Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Microsoft Surface Laptop 2

7 – Dell XPS 13 – Réputés pour être les meilleurs

La gamme XPS continue à se perfectionner et ne promet que du bon pour l’évolution des PC ultraportable. Le XPS 2018 arbore un design très soigné avec des performances au rendez-vous. L’utilisation est très agréable, aucune lenteur n’a été remarquée même en utilisant plusieurs programmes différents à la fois. Grâce aux différents détails présents ainsi que son écran borderless, le Dell XPS devient un ordinateur unique en son genre et complet, adapté aux personnes nomades et dans l’ère du temps. Scotti – Test DELL XPS 13

Dell XPS 13

8 – ASUS TUF505DT, Une machine conçu pour le gaming

Le dernier ordinateur de notre sélection s’adresse au public gamer souhaitant profiter des différents jeux avec le minimum de compromis. La gamme TUF de Asus propose des machines équilibrées en proposant ici un Ryzen 7 3750H, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD épaulé d’une GTX 1650. Ces caractéristiques permettent de longues sessions de jeux avec un minimum de ralentissement.

Asus TUF Gaming

Si vous souhaitez découvrir d’autres gammes d’ordinateurs portables, vous pouvez consulter nos tests ici.