Robocop Returns : Neill Blomkamp quitte le projet

Après l’annulation de son « Alien 5 », Neill Blomkamp quitte le projet « Robocop Returns », suite directe du film culte de Paul Verhoeven.

Tous les projets qui accompagnent Neill Blomkamp semblent décidément maudits. En effet, après l’annulation de son très alléchant « Alien 5 », voilà que le jeune cinéaste annonce sur Twitter qu’il ne réalisera finalement pas le projet « Robocop Returns »

Off Robocop. I am shooting new horror/thriller and MGM can’t wait/ need to shoot Robocop now. Excited to watch it in theaters with other fans. N