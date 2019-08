Après trente ans depuis sa sortie, la Mega Drive revient dans sa version « Mega Drive mini » avec un line-up assez intéressant pour les fans de retrogaming et les nostalgiques. Même si nous en avons déjà parlé dans un buzz et clair précédent.

Thunder Force III

Sega, c’est plus fort que toi

Encore une phrase-choc des années 90 et que nous devons aux publicités françaises de l’ époque. Même dans les pubs dont les adolescents adoraient le look du punk, voici un petit trailer concernant la mini de Sega maintenant.

Pour en savoir un peu plus sur le line-up

Pour ce lancement de la Genesis Mini en Europe, passons en revue quelques-uns des titres de la liste.

Pour commencer sur les chapeaux de roues, voici Sonic The Hedgehog et Sonic The Hedgehog 2 est de la partie. Ainsi que le puzzle-game Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine et Sonic The Hedgehog Spinball.

Mais aussi des inclassables, shmup…

Ainsi Ecco the Dolphin, jeu écologique avant l’heure et inclassable ou encore le psychédélique Super Fantasy Zone.

Super Fantasy Zone

Attention, les fans de SHMUP ne sont pas oubliés avec Thunder Force III ou Darius.

De plus, l’arcade est présente avec Altered Beast, Space Harrier 2, Golden Axe, Strider.

Des J-RPG et de l’action

Pour les rôles, le J-RPG Shining Force, Phantasy Star IV: The End of the Millennium.

Phantasy Star IV

Enfin, de l’action avec Castlevania: The New Generation, Mega Man®: The Wily Wars, Shinobi III, Streets of Rage 2

Et pour les plus petits comme pour les grands, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse et World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Avec une pelletée de titres comme l’inclassable ToeJam & Earl, le décalé Comix Zone, l’action de Gunstar Heroes. Ou encore Earthworm Jim, Probotector, Landstalker, Ghouls ‘n Ghosts. Mais aussi l’ancienne mascotte de Sega : Alex Kidd in the Enchanted Castle et le fabuleux The Story of Thor.

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Si cela ne vous suffit pas Vectorman, Wonder Boy in Monster World, le non-stop action dans Road Rash II, Virtua Fighter 2, Alisia Dragoon, Kid Chameleon, Monster World IV et Eternal Champions.

Vectorman

Sinon, il y a les classiques de la réflexion comme Tetris et Columns.

Un portage par le studio M2 de Sega

Ici, c’est le studio M2 qui s’occupe des portages. Or ces derniers ont précédemment travaillé sur les compilations « SEGA AGES » et « SEGA 3D Classics Collection ». Ainsi, ils ont une excellente réputation notamment grâce à la qualité de leurs projets d’émulation et à leurs portages d’une grande fidélité.

Ghouls n Ghost

Disponibilité

Et cette Mega Drive mini est disponible pour le 4 octobre dans toutes les bonnes crémeries avec ses 42 jeux intégrés. Enfin, elle ressemble à la version originale Model 1 de la Mega Drive, sortie en France durant le mois de novembre 1990.

Streets of Rage 2

Pour information, elle fait un peu plus que la moitié de la console originale.

Et son prix sera de 79,99€, avec la console, deux manettes usb à trois boutons, d’un câble d’alimentation USB to Micro-B et d’un câble HDMI.

Pour plus d’informations sur le site officiel : megadrivemini.sega.com