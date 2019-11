Le Black Friday 2019 est lancé et la marque Withings ne déroge pas à la règle en proposant des réductions nombreuses et intéressantes. On vous présente ici une liste non exhaustive des produits Withings les plus intéressants à se procurer durant ces quelques jours de folie.

Une occasion à ne pas rater !

Withings Steel HR

Avec une autonomie de 25 jours pour cette montre analogique connectée, elle se laisse facilement oublier. En plus de se connecter à votre smartphone, elle est aussi étanche et permet entre autres de suivre la fréquence cardiaque, le sommeil, mais aussi l’activité de son utilisateur.

La Withings Steel HR dispose d’une baisse de 30% et voit son prix afficher 125,97€ pour le Black Friday !

promo Withings Steel HR - Montre connectée hybride - Suivi de l'activité, du rythme cardiaque, des pas, des calories et du sommeil - Montre waterproof,... Suivi du rythme cardiaque & multisport - Consultez votre fréquence cardiaque lors de vos séances de sport afin d’optimiser vos entraînements, et suivez votre rythme cardiaque au repos et en...

Autonomie longue durée - Autonomie jusqu'à 25 jours et 20 jours supplémentaires en mode réserve (avec affichage de l’heure et suivi d’activité).

Withings Steel HR Sport

En plus de contenir toutes les fonctionnalités de la Steel HR classique, cette montre a été pensée pour les sportifs. En effet, la montre par exemple mesurer la fréquence cardiaque, dispose d’un GPS connecté via smartphone et pourra estimer l’indice de forme cardio idéale avec la V02 max. Retrouvez aussi le Black Friday MYPROTEIN si vous êtes sportif !

Pour le Black Friday la Withings Steel HR Sport disponible à -30% soit 139,97€

promo 169 Commentaires Withings Steel HR Sport Montre connectée Hybride Multisport Adulte Unisexe, Noir, 40mm Suivi du rythme cardiaque - Optimisez vos entrainements sportifs avec le suivi du rythme cardiaque en continu, et son analyse détaillée en journée et pendant la nuit. Température de...

Mode entraînement avec GPS connecté via smartphone - Retrouvez l'itinéraire de vos sessions avec la distance, l'altitude et l'allure

Withings Body Cardio

Première balance connecté à évaluer la santé cardiovasculaire, la balance Withings Body Cardio va détecter en quelques secondes le poids, l’indice de masse corporelle, composition corporelle et la fréquence cardiaque. Elle effectuera tout cela en seulement quelques secondes. La Withings Body Cardio est disponible à -30% soit 104,97€.

Withings BPM Core :

Véritable outil médical, le Withings BPM Core mesure à la fois la tension artérielle, enregistre un électrocardiogramme et va écouter le son du cœur grâce à son stéthoscope électronique. Plus besoin de se déplacer pour prévenir des affections graves telles que la fibrillation auriculaire mais aussi les valvulopathies. Le Whitings BPM Core est disponible à -20% soit à 199,99€

promo Withings Bpm Core - Tensiomètre Connecté Avec Électrocardiogramme Et Stéthoscope Électronique Tensiomètre connecté - pression systolique et diastolique, et mesure de la fréquence cardiaque

Électrocardiogramme - Aide à détecter la fibrillation auriculaire, la forme la plus courante d'arythmie

Withings Sleep

Un atout véritable pour analyser sereinement son sommeil sans avoir à porter de montre ou de bracelet connectés. Le Withings Sleep peut alors prévenir de moult problèmes, dont les problèmes respiratoires, durant la nuit. De plus, cela va suivre votre sommeil et déterminer si ce dernier est de qualité ou non.

Mais cela ne s’arrête pas là, Withings propose un large choix de promotions que l’on vous liste ci-dessous.

Bonne chasse aux promotions en ce jour spécial et dites nous si vous avez profité du Black Friday Withings !