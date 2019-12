BLACK FRIDAY – MYPROTEIN se renouvelle totalement

Si vous faites du sport, allez à la salle ou cherchez à perdre du poids, vous connaissez sûrement MYPROTEIN. Ou tout du moins l’intérêt de consommer des compléments alimentaires. Et surtout ajouter des protéines à votre consommation alimentaire quotidienne.

,Mais sinon, vous faites probablement partie de cette population de gens pour qui protéines = dopage.

Et c’est ce dont lutte MYPROTEIN depuis plusieurs mois en France.

Le marché de la Protéine

Le marché de la protéine aux États-Unis ou en Angleterre est très simple. Des protéines, pures et simples. Des protéines dans des sachets pour moins de poids et plus de protéines. Les gammes sont variées, mais assez simple, protéines de lait à 80%, protéines de lait à 95% …

,Mais cela ne marche pas en France, et MYPROTEIN l’a bien compris (Tibo in Shape aussi en lançant sa propre marque). Pour contrer ce côté dopage, la marque a revu intégralement son positionnement en France. Et avec un marché mondial des compléments alimentaires qui devrait atteindre 38 milliards d’euros d’ici 2021. La marque n’avait pas le choix.

Et le meilleur des exemples est leurs emballages :

Avant

Après

On voit une claire amélioration et un bel effort de communication qui était indispensable. Les Français cherchant de plus en plus à améliorer leurs performances sportives.

Les Français et le sport

Chaque année, un Français sportif moyen va dépenser en moyenne 2000€ pour le bien-être et sa santé répartis de la façon suivante :

1126€ dans son alimentation (400€ en protéines, 205€ en compléments bio et 200€ en vitamines et minéraux)

400€ dans l’inscription à une salle de sport

380€ pour des accessoires et habits (comme la Withings Steel HR Sport)

Et le reste en coaching ou conseils

Étude réalisée sur une base de 16 000 personnes en 2019. Qui montre tout de même l’engouement des compléments alimentaires pour les Français qui font du sport. Mais, ils peuvent aussi être utiles à toute personne ne pratiquant que très peu de sport, mais souhaitant se sentir mieux. Ou simplement, perdre du poids plus facilement.

Les protéines participent à la construction cellulaire et au bon fonctionnement de notre corps. Elles agissent positivement sur notre peau, nos ongles, notre système sanguin, nos cheveux et bien évidemment sur nos cellules musculaires.

Dans les compléments alimentaires, les protéines sont le plus consommées par les Européens. Chez les Français, elle représente 382€ sur la dépense annuelle moyenne en compléments alimentaires.

,Mais d’autres complètement existent (surtout chez MYPROTEIN) et nous vous ferons un article complet dessus avec nos retours d’expérience de sportif de longue durée et petit sportif. On pensera surtout aux vitamines, compléments énergisants et boostant pour le sport.

Le Black Friday chez MYPROTEIN

Pour cette occasion, il est nécessaire de vous parler du Black Friday et des promotions actuelles sur la boutique.

40% sur tous les produits dont habits avec le code NOIR

Voici une petite sélection variée de produits que nous testons actuellement et que nous vous recommandons :

Les Protéines MYPROTEIN

Impact Whey Isolate

Une protéine de lait pauvre en sucre et gras, plus de 90% de protéines ! La meilleure pour prendre du muscle et perdre du gras efficacement.

Acheter la Whey Isolate.

Protéine Bio

La même type de protéines, mais cette fois-ci BIO et à 80% de protéines à l’intérieur. Vous pouvez l’acheter ici.

Protéine Végétale Végan

Une protéine 100% naturelle, 100% végétale avec 81% de protéines ! Donc un moyen efficace de soit combler un déficit soit se booster naturellement ! À retrouver juste ici.

Vitamines et compléments

Thermopure : Un mélange de vitamines et minéraux pour se réveiller et accélérer sa perte de poids ! Disponible juste ici.

Super Omega-3 : Un acide gras INDISPENSABLE pour le bon fonctionnement de votre corps, naturellement dans le poisson, mais on en mange pas assez… Disponible juste ici.

Vitamines journalières : La bonne dose de vitamines pour une journée en pleine forme. Et surtout pour environ 5 centimes par jour, ça serait dommage de s’en priver ! FONCEZ JUSTE ICI.

Le boost par MYPROTEIN

Vous prenez des protéines, des vitamines et voulez aller au sport en fin de journée, mais êtes tout mous ? J’ai deux solutions pour vous !

Le gel Pré-workout

Caféine, guarana, amino-acide, taurine et plus. Un coup de boost qui fait BOUM dans votre corps. Le tout en GEL dans un petit sachet qui ne prendra pas de place dans votre sac. Le meilleur moyen de se réveiller en arrivant à la salle. Ça réveille efficacement et c’est disponible ici en plein de parfums sympas !

Amino Energy

Les acides aminés sont indispensables au bon fonctionnement de vos muscles et surtout à leur réparation après une grosse séance. Le mélange contient tous les acides aminés essentiels, dont BCAA et glutamine. Avec un boost de vitamine C, caféine et taurine, il est parfait le matin et avant votre séance de sport. De quoi se réveiller, booster et prévenir les blessures. À retrouver juste ici, je recommande parfum mangue.

Et en bonus, pourquoi ne pas se faire plaisir sans trop de regrets ? La pâte à tartiner MYPROTEIN enrichie en protéines :

Ça reste gras, mais beaucoup moins de sucre que son fameux concurrent, donc bien mieux pour vos objectifs de perte de poids ! Foncez le déguster ici.

N’oubliez pas le code NOIR pour -40% de réduction sur tous les produits MYPROTEIN !