The Batman : Matt Reeves trouve son Falcone

Le Batman de Matt Reeves continue à faire parler de lui, en recrutant un des castings les plus alléchants de ces dernières années.

Casting sans fin

Après des années de surplace, The Batman semble bel et bien parti pour finalement voir le jour, sous la houlette de Matt Reeves, réalisateur des deux derniers épisodes de La Planète des Signes. Alors que sa sortie se rapproche donc à grands pas, The Batman de Matt Reeves agrandit son casting, avec un lot de grands noms très attirants. Ainsi, après avoir révélé l’implication de Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis et Colin Farell, voilà que le futur film sur l’homme chauve-souris dévoile un de ses nouveaux méchants.

En effet, le casting gargantuesque de méchants reçoit un nouveau venu, en la personne de Carmine Falcone. Le parrain de la mafia de Gotham et ennemi juré de Batman sera donc campé par John Turturro. Pour l’interprète fétiche des frères Coen, il n’est pas étonnant de le voir un personnage qui nécessite justement un certain de grain de folie.

Reste à voir où ce casting très (voir trop ?) impressionnant mènera, car difficile d’imaginer une intrigue qui mêle autant d’antagonistes. Sachant que le long-métrage doit traiter, il faudra aussi introduire à nouveau chacun de ces antagonistes. Bref, difficile de savoir comment Matt Reeves pourra traiter tout cela en à peine deux heures. Pour en savoir plus, il faudra toutefois attendre la sortie officielle de The Batman, prévu pour le 23 juin 2021.