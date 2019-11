Jianguo Pro 3 : le smartphone de TikTok une bonne idée ?

Alors que des fabriquants comme Apple ou Samsung dominent notre quotidien, d’autres marques essayent aussi de se faire une place dans ce marché. ByteDance, l’entreprise derrière TikTok a annoncé le Jianguo Pro 3 en partenariat avec Smartisan. Un smartphone avec un Snapdragon 855+ et quatre capteurs photo.

Des spécifications techniques correctes.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Jianguo Pro 3 a des caractéristiques techniques dignes d’un smartphone haut de gamme. En effet, sous le capot, nous retrouvons tout d’abord un processeur Snapdragon 855+. Ce dernier équipe notamment le récent Oneplus 7T, un appareil qu’on ne présente plus. Il est suivi de 8-12Go de mémoire vive LPDDR4X et de 128-256Go de stockage interne UFS 3.0.

Le Qualcomm Snapdragon 855+, un processeur qui équipe le Jianguo Pro 3.

Côté écran, TikTok et Smartisan ont fait le choix sur une dalle AMOLED de 6,39″ avec (malheureusement) une encoche « goutte d’eau ». Notez que cette dalle est capable de reproduire les couleurs du spectre DCI-P3 et sRGB. Un capteur d’empreintes est lui caché sous l’écran. À l’arrière, nous découvrons 4 capteurs photo de 48(principal, Sony IMX586) + 13(ultra grand angle) + 8(téléobjectif) + 5(macro) Mp respectivement. Une batterie de 4000mAh compatible Quickcharge 4.0 assure l’alimentation du smartphone. Enfin, le tout est assuré par Android Pie 9.0 et sa surcouche « Smartisan OS 7.0 »

Jianguo Pro 3 : un smartphone TikTok pas si spécial que ça..

Malgré le partenariat de ByteDance avec Smartisan, l’appareil n’a pas d’intégration spéciale dans l’application. Celle-ci est seulement pré-installée. Une décéption donc pour les fans de TikTok..