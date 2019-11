Black Friday – Huawei P30 Pro et Mate 20 en PROMO FOLLES

Écran de 10.1" Full HD 1080p. Capacité de la batterie: 5100 mAh. Format de fichier vidéo: *.mp4, *.3gp. GPS: GPS, AGPS (AGS2-W09 et AGS2-W19 non pris en charge), GLONASS et BDS. Réseau: LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / GSM (Activé sur les versions AGS2-L03 et AGS2-L09)