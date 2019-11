Value UP – Les startups Coréennes pour la planète

Le VALUE UP Business Concert 2019 fut organisé au Centre d’innovation de l’économie créative de Séoul le 19 novembre dernier. Une conférence organisé pour mettre en avant les startups Coréennes innovantes. Mais surtout qui cherchent à se developper à l’aide de médias internationaux.

Nous y étions présents aux cotés de entre autre Geekazine (États-Unis), Xiao Da Channel (Chine), MyFatPocket (Singapour), IT Dong-A, Byline Network et Beta News. Le tout était organisé par Aving News.

La vidéo

Nous avons rencontré une dizaine de Startups Coréennes dans la journée mais nous allons vous parler des 4 les plus intéressantes en deux articles détaillés !

Goodbye Carcycling – Arrêtez de recycler vos batteries réutilisez les

On utilise tous des batteries externes de secours ou au quotidien. Les meilleurs batteries sur le marché sont actuellement dans les voitures électriques et sont entièrement détruites lorsque la voiture part à la casse (même si les batteries sont encore bonne).

Le Principe tout simple proposé ici est de démonter les batteries de ces vieilles voitures. Et de les assembler en plus petit bloc pour en faire de grosses batteries pour le camping par exemple. Des batteries avec un coût de fabrication très faible et une autonomie toujours importante. Même après 10 ans d’utilisation dans une voiture, les cellules ont encore 10 ans de vies pour une demande moins puissante. Vous n’avez pas besoin du même voltage pour une lampe au camping que pour déplacer une voiture de deux tonnes.

Mais surtout, si la voiture n’est pas vieille mais juste cassé les batteries sont en excellent état. Une meilleure solution que de détruire et recréer des batteries neuves.

APC Tech – L’arbre d’intérieur

La Startup Coréenne APC Tech a présenté ‘Air Doctor’, un purificateur d’air utilisant un catalyseur à photoluminescence.

Air Doctor utilise le principe de la photosynthèse des plantes. Il absorbe les substances nocives et les transforme en substances bénéfiques. Un filtre à air de type photocatalyseur.

Air Doctor photo-décompose la lumière ultraviolette et la lumière visible pour décomposer et éliminer les particules fines mais aussi stérilise et désodorise. En outre, le photocatalyseur décompose chimiquement les virus et les bactéries, contribuant ainsi à diminuer les risques de rhinite, les allergies et le rhume.

Leur site pour plus d’infos.