Test – Yeedi Vac Max : l’aspirateur robot par excellence !

Peu connue par rapport à ses concurrents directs, Yeedi propose un aspirateur robot, le Yeedi Vac Max, avec de réelles qualités pour un prix relativement attractif. Dans ce test, nous allons vous partager notre expérience avec cet aspirateur robot. Voici notre avis.

Unboxing

Dans un premier temps, le colis ne tiendra pas dans une boite aux lettres. Il faudra donc prévoir d’être à domicile lors de sa livraison ou bien aller le récupérer en point relais, même s’il reste pourtant assez compact pour un aspirateur robot. Petit, mais assez lourd, le colis est en carton non blanchi avec juste le logo Yeedi imprimé en blanc. Il n’y a pas de photos géantes de l’aspirateur ni autres incitations à la vente, ce n’est d’ailleurs pas nécessaire puisqu’il est vendu uniquement en ligne.

Au sein de la boite est présente une coque en carton recyclé moulé qui protège l’aspirateur robot ainsi que ses accessoires. Au centre de la coque de protection se trouve l’aspirateur, autour et dessous sont rangés sa station de charge et les différents éléments et accessoires. Vous avez aussi le câble d’alimentation, le module serpillière et des tampons de rechange en tissu non tressé, ainsi que la brosse rotative latérale et les traditionnels documents d’accompagnement. Tout est bien emballé et protégé, avec une bonne qualité grâce à une fabrication et des finitions soignées.

Les matériaux restent basiques puisque principalement en plastiques, sur le dessus de l’aspirateur se trouve le capot qui permet d’accéder au bac à poussières. Dessous est présente la partie technique avec deux grosses roues crantées, les brosses et la serpillière.

Installation

Pour l’installation, il faut donc enlever les protections latérales , installer la brosse tournante, placer la station de charge et la brancher et mettre l’aspirateur robot dessus. Ensuite, on installe l‘application Yeedi . Au premier démarrage, il faut choisir le réseau Wi-Fi qui sera utilisé? Nous poursuivons avec la connexion avec l’aspirateur robot en lui faisant lire un code-barre qui sera affiché à l’écran du smartphone. Fin de l’installation !

Une application au top

L’application présente avec cet aspirateur robot est agréable et fonctionnelle. Une fois intégré, le robot s’affiche dans l’application en pleine page. Deux boutons de raccourci permettent de démarrer le mode automatique ou d’accéder au journal du robot. En cliquant sur un relevé, cela ouvre les détails et affiche la carte correspondante. En cliquant ensuite sur les trois petits points en haut, vous pouvez renommer le bot ou le supprimer de l’application. Certaines rubriques ne seront déverrouillées que lorsque le robot aspirateur aura déjà effectué plusieurs passages. C’est le cas des fonctions « Zone » , « Personnalisé » et « Gestion des cartes ». Il sera possible d’effectuer un important paramétrage de l’aspirateur. C’est parfait pour la personnalisation. Cependant, nous aurions apprécié un peu plus de possibilités concernant la gestion de l’aspirateur en lui même.

Il faut savoir aussi que dans les paramètres de l’application sont intégrées deux fonctions permettant ainsi d’utiliser le Vac Max de Yeedi avec le Google Assistant et Amazon Alexa.

Notre avis sur l’aspirateur

Globalement, le Yeedi Vac Max est un aspirateur robot réussi. Le nettoyage est satisfaisant, tout comme l’autonomie et la puissance. Un beau produit de domotique. Nous allons voir cela ci-dessous.

Un nettoyage satisfaisant

Dans les usages classiques, le robot s’écarte parfois de ses trajectoires normalement droites lorsqu’une roue se trouve sur un tapis et l’autre sur un sol dur. Ensuite, le robot a besoin de quelques secondes pour retrouver son chemin initial. En outre, contrairement aux modèles à guidage laser, le Yeedi Vac Max ne parcourt pas d’abord les bords d’une pièce, mais suit immédiatement les chemins.

Au cours du nettoyage, le robot semble tout de même savoir où il se trouve exactement. En outre, l’aspirateur nettoie les bords de manière uniforme et correcte. De plus, dans le résultat global, c’est très bien à l’utilisation. L’aspirateur ne s’est pas coincé, même dans les environnements difficiles , ce que l’on ne peut pas dire de tous les aspirateurs. Il est aussi étonnamment doux pour les meubles, et reste relativement lent dans sa navigation.

Un aspirateur puissant et autonome

En ce qui concerne la puissance d’aspiration, cela reste assez positif. La puissance d’aspiration est de 3050 Pascal. Il existe d’ailleurs pour ce robot 4 modes d’aspiration. Les niveaux sonores relevés à 1 mètre de distance ne sont en plus pas trop importants. En mode automatique, il adapte sa puissance en fonction du sol sur lequel il travaille. Ainsi en arrivant sur un tapis il va augmenter sa puissance. Les 67dB annoncés semblent donc respectés.

Le Yeedi Vac Max récupère les poussières ou cheveux et rien ne reste collé sur la brosse centrale. Et ça, c’est top. Elle reste propre, tout comme la brossette latérale sur laquelle aucun fil ou cheveu ne sont restés enroulés. Dans ce cadre, la saleté peut être vidée facilement et de manière ciblée. Mais normalement, vous n’entrerez pas en contact avec elle de toute façon, du moins pas si vous disposez de la station d’aspiration autonome.

Ici, la vidange régulière du bac à poussière du robot devient une vidange mensuelle en fonction du degré de salissure de la zone de nettoyage. Nous vous recommandons de prendre alors cette station si vous souhaitez avoir un aspirateur robot vraiment plus autonome.

En lavage, le Yeedi Vac Max est aussi assez bon. Nous l’avons testé en laissant la serpillère sèche au départ pour apprécier la sortie d’eau. Elle se fait très bien. Pas d’obstruction. En ayant rincé la serpillère, il est clair que le résultat est naturellement bon. Globalement, tout est bon.

De plus, cela reste un produit vraiment autonome puisqu’ici, avec sa batterie de 5200 mAh, l’autonomie du Yeedi Vac Max est d’un peu plus de 3 heures. C’est très bien.

Conclusion

En conclusion, ce Yeedi Vac Max est une réussite. Esthétique, sa robe blanche immaculée permet de l’intégrer à tous les intérieurs. Il est en plus suffisamment puissant et propre dans la conception pour permettre de le recommander à plusieurs types de domicile. Vendu à 350€, cet aspirateur à tout, ou presque, des grands y compris un niveau sonore relativement faible, c’est à noter et appréciable pour un prix tout à fait raisonnable.

En partenariat avec Yeedi Vac Max Neuf 249.99 € Voir l'offre Neuf 349.99 € Voir l'offre

Produit disponible sur yeedi vac Max, Aspirateur Robot Laveur de Sol 3000Pa Connecté, Cartographie Visuelle, Détection de Tapis, 200 Mins Autonome, Compatible avec Station d'auto-vidage (Vendu Séparément)

Voir l'offre 349,99 €