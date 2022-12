En cohérence avec la stratégie de digitalisation insufflée par Jean-Charles Naouri, le groupe Casino accélère sur la donnée

Le 12 décembre dernier, la filiale du groupe Casino RelevanC et la startup In The Memory ont démarré un partenariat de 5 ans afin de valoriser l’utilisation de la donnée transactionnelle et comportementale des enseignes Franprix, Monoprix et Casino. Cette collaboration technologique permettra d’une part aux enseignes du groupe de Jean-Charles Naouri d’utiliser efficacement leurs différentes sources de données. Les collaborateurs et partenaires industriels du distributeur stéphanois pourront également s’équiper d’un outil d’aide à la décision dans la sphère du management de produits (category management).

Le groupe Casino a fortement digitalisé ses activités depuis quelques années. Une stratégie qui lui permet de renforcer son offre, tout en améliorant l’expérience client. Mais qui dit digitalisation, dit données à exploiter. D’autant plus quand ces dernières fournissent des informations sur le comportement des consommateurs, où sur la façon d’optimiser la productivité du groupe.

Le groupe de Jean-Charles Naouri compte bien miser sur la donnée et il dispose d’une atout en la matière avec RelevanC, sa filiale qui se spécialise dans l’exploitation des données concernant les consommateurs online et offline.

Lundi 12 décembre, RelevanC a démarré un partenariat avec In The Memory, la startup experte des outils de data science destinés aux retailers. D’une durée de 5 ans, cette collaboration stratégique a pour objectif d’exploiter les données transactionnelles et comportementales des enseignes Monoprix, Franprix et Casino (Casino #Hyper Frais, Géant, Casino Supermarchés et toutes les enseignes de proximité du groupe).

Grâce aux savoir-faire de RelevanC et In The Memory, les enseignes alimentaires du groupe de Jean-Charles Naouri pourront plus facilement utiliser leurs diverses sources de données. Ce partenariat permettra également d’équiper les collaborateurs et les partenaires industriels du distributeur stéphanois d’un outil d’aide à la décision dans le volet du management de produits.

Analyse des données, pilotage de la performance commerciale, transformation du marketing mix des enseignes (assortiment produits, promotions, merchandising…), la collaboration des deux acteurs digitaux couvrira l’ensemble des activités de category management des enseignes.

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, RelevanC et In The Memory pourront compter sur de nombreux outils d’aide à la décision thématiques et automatisés. Ils équiperont également les collaborateurs du groupe Casino de l’Expérience Clients et du Datasharing Enseigne. Les partenaires industriels souscripteurs profiteront aussi de cet équipement.

Ce partenariat incarne l’ambition de RelevanC de fournir aux collaborateurs du groupe Casino, ainsi qu’aux marques, un outil à la pointe de la technologie permettant d’accélérer l’accès à l’information et la compréhension de celle-ci, capitaliser sur l’expérience et la compétence métier de nos collaborateurs afin de mieux servir les clients de nos enseignes au quotidien Précise le Managing Director Data & Digital Services de RelevanC Dine Rabehi.

Enfin, les industriels fournisseurs de produits de grande consommation (PGC) alimentaires et non alimentaires obtiendront la solution Memory 360, distribuée dans tous les points de vente des enseignes du groupe Casino.