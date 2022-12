Le projet coréen K-Metaverse se conclu avec succès

Le ministère de la Science et des TIC-NIPA ont achevé avec succès le projet de soutien aux entreprises coréennes du K-Metaverse. Le programme a favorisé l’avancement de soixante-dix entreprises spécialisées sur le Métaverse sur le marché mondial et leur a fourni un soutien sur mesure. Nous en avons interviewé 9 et vous les avons présentés dans une série d’articles.

Faire des présentations internationales

Le projet fait partie d’un effort accru du gouvernement coréen pour accroître la présence des entreprises et des startups coréennes parmi la concurrence mondiale, et plus particulièrement la « Stratégie de premier plan de la nouvelle industrie, k-Metaverse». Bien que de nombreuses start-ups et PME coréennes aient du mal à investir et à entrer dans le domaine du Métaverse, le projet espère les aider à se développer grâce à leur système de soutien.

Le « Global Advancement Capability Enhancement Project » de 9 millions d’euros couvre les startups qui débutent, celles de taille moyenne et de premier plan, en leur fournissant des services. Tels que des services tels que la consultation sur l’acquisition d’investissements, la gestion de la main-d’œuvre et le développement, ainsi qu’un certain nombre de programmes pour faciliter davantage leur promotion.

Nous avons donc rencontré 9 de ces startups lors d’interview en Zoom ce mois-ci :

Organiser de nombreux événements pour plus de visibilité

Le Mobile World Congress (MWC) s’est tenu à Las Vegas en septembre et a accueilli le pavillon NIPA partagé avec le pavillon K-Metaverse. 28 entreprises coréennes ont assisté à cet événement, rencontrant des acheteurs de la région, donnant des démonstrations et faisant ainsi la promotion de produits et de solutions à des partenaires commerciaux potentiels.

L’AWE EU 2022 à Lisbonne fin octobre, 15 entreprises coréennes y ont assisté avec une motivation similaire pour établir un réseau international. Lors des conférences lors de cet événement, l’utilité des produits Pivo, du NP et des perspectives pour le Métaverse a été élargie. Dix entreprises spécialisées de premier plan sont ensuite montées sur la scène pour présenter leurs services et produits, hébergés par un partenaire de capital-risque suisse, Andrey Lunev.

Le projet coréen du K-Metaverse continue d’introduire de nouvelles entreprises ainsi que des experts établis sur le marché mondial, augmentant le statut des startups coréennes et leur créant une visibilité internationale. Et aussi excitante que soit l’idée du secteur Metaverse, il est également certain que ces entreprises coréennes ont beaucoup plus d’innovations en réserve pour le monde !