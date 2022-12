PS5 : Sony annonce les grosses nouveautés de 2023 (Spider-Man 2, PlayStation VR2…)

Sony vient d’annoncer les grosses nouveautés à venir sur PS5 en 2023, que ce soit du côté des jeux vidéo et des accessoires. Nous apprenons ainsi qu’après le tonitruant God of War: Ragnarök, la firme nippone reviendra l’année prochaine avec un nouveau jeu exclusif : Spider-Man 2. La réalité virtuelle sera aussi à l’honneur avec le casque PlayStation VR2 ou encore la personnalisation et la précision avec la DualSense Edge.

Dans un nouvel article publié sur le PlayStation Blog, Sony est venu « mettre en lumière quelques-unes des plus grandes choses annoncées pour 2023 ».

Pour commencer, l’entreprise a fait fort en précisant la période de sortie de Spider-Man 2 sur PS5 : l’automne 2023. Les joueurs n’auront donc plus beaucoup de temps à attendre avant de retrouver les hommes-araignées Peter Parker et Miles Morales. « Il reste encore beaucoup de choses à révéler » sur ce titre, explique Sony.

Dans cette sélection des grosses nouveautés à venir l’année prochaine chez Sony, nous retrouvons ensuite Forspoken. Pour rappel, il s’agit d’une toute nouvelle IP de l’éditeur Square Enix développée par Luminous Productions. À travers ce titre, disponible le 24 janvier 2023 sur PS5, les joueurs pourront profiter d’un RPG mêlant exploration, combats magiques et parkour.

Deux jours plus tard, soit le 26 janvier 2023, un nouvel accessoire bien utile arrivera pour les personnes souhaitant avoir une expérience plus premium en main : la manette DualSense Edge. Pour rappel, cette dernière propose de multiples options et paramètres personnalisables pour s’adapter au mieux à votre style de jeu. Son prix de lancement en France est de 239,99 euros.

Un nouveau jeu vidéo très attendu sera ensuite disponible le 10 février 2023 : Hogwarts Legacy. L’occasion de vivre une vraie année d’étude dans l’une des quatre maisons de Poudlard (Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard). Nous retrouverons après un produit teasé depuis très longtemps par Sony : le PlayStation VR2. Pour rappel, le casque de réalité virtuelle pour PS5 est prévu pour le 22 février 2023 à un prix de 599,99 euros.

Bungie, studio racheté en 2022 par Sony, proposera de son côté le DLC Lighfall de Destiny 2 le 28 février 2023. Il sera suivi par Resident Evil 4 le 24 mars ; et Final Fantasy XVI sur PS5 pour le deuxième ou troisième trimestre de l’année prochaine.