Windows 11 : Microsoft met enfin un terme aux redémarrages forcés de Windows Update

Le géant de Redmond s’attaque à l’un des points de friction les plus mémorables de son système d’exploitation. Depuis l’introduction de Windows 11 en 2021, les utilisateurs expriment régulièrement leur frustration face au caractère imprévisible des mises à jour. Néanmoins, Microsoft déploie désormais des solutions concrètes pour offrir un contrôle total sur le calendrier de maintenance des ordinateurs.

Un calendrier précis pour suspendre les mises à jour de Windows 11

Les membres du programme Windows Insider testent actuellement une refonte majeure de l’interface Windows Update. Auparavant, le système limitait le report des mises à jour à des périodes fixes s’étalant de une à cinq semaines. Cette contrainte disparaît au profit d’une vue calendrier intuitive.

Cette nouvelle option permet de sélectionner une date exacte pour la reprise des téléchargements. Ainsi, les utilisateurs gagnent ainsi une flexibilité précieuse pour éviter toute interruption logicielle durant des périodes de travail critique ou des projets de longue haleine. Microsoft simplifie radicalement la planification en remplaçant les menus déroulants restrictifs par un outil de sélection libre.

Fini les installations prioritaires intempestives !

Microsoft répond également aux critiques concernant les mises à jour dites critiques qui s’installaient parfois malgré une mise en pause active. La future politique de l’éditeur garantit que le système respectera scrupuleusement le choix de l’utilisateur. Si vous décidez de suspendre le service, Windows ne forcera plus le redémarrage, même pour les correctifs de sécurité téléchargés localement.

Certaines indiscrétions suggèrent même l’arrivée d’une option de pause illimitée. Cette avancée permettrait d’éviter les situations complexes où la mise à jour de mars 2026 vire au fiasco sur certaines configurations. Microsoft privilégie désormais la stabilité de l’expérience utilisateur sur l’immédiateté du déploiement.

Une gestion simplifiée des correctifs mensuels

L’objectif principal de cette mise à jour réside dans la réduction drastique des interruptions système. Microsoft prévoit de regrouper l’ensemble des correctifs pour ne solliciter un redémarrage qu’une seule fois par mois. Cette méthode de « hotpatching » ou de regroupement intelligent assure une continuité de service optimale pour les professionnels et les joueurs.

Les utilisateurs les plus impatients conservent toutefois la possibilité d’adopter une fréquence plus élevée. Ils pourront choisir d’installer les nouvelles fonctionnalités dès leur mise à disposition plutôt que d’attendre le cycle mensuel global. Cette approche personnalisée limite les risques de bugs majeurs. Si toutefois une installation venait à perturber votre système, il reste essentiel de savoir comment désinstaller une mise à jour qui provoque des bugs pour retrouver une machine fonctionnelle rapidement.