Tesla officialise les tarifs du FSD en Europe : ce qu’il faut savoir sur la conduite autonome

Le constructeur automobile Tesla franchit une étape historique sur le Vieux Continent. Après une longue période d’attente et des procédures d’homologation rigoureuses, le système de conduite entièrement autonome, connu sous le nom de Full Self-Driving (FSD), fait son entrée officielle sur le marché européen. Les Pays-Bas servent de premier terrain de déploiement avant une généralisation progressive dans les autres pays de l’Union européenne.

Un déploiement stratégique débutant par les Pays-Bas

L’homologation obtenue aux Pays-Bas marque le coup d’envoi de cette technologie en Europe. Ce pays précurseur permet de découvrir la structure tarifaire que Tesla compte appliquer à l’ensemble du territoire européen. Cette avancée valide les espoirs des propriétaires qui attendaient l’activation de leurs équipements matériels. Pour mieux comprendre le contexte, découvrez pourquoi la date du 10 avril est cruciale pour la conduite autonome.

Des tarifs fixes pour l’achat intégral du logiciel

Les utilisateurs souhaitant posséder définitivement l’option FSD doivent débourser la somme de 7 500 euros. Ce tarif correspond au prix déjà pratiqué par la marque pour les clients ayant pré-commandé la fonction par le passé. En choisissant cet investissement unique, les propriétaires s’assurent de disposer des mises à jour logicielles nécessaires dès que le système devient disponible dans leur zone géographique.

Tesla introduit une formule d’abonnement mensuel

La grande nouveauté réside dans l’apparition d’une offre de location sans engagement. Tesla propose désormais un abonnement mensuel fixé à 99 euros par mois aux Pays-Bas. Cette flexibilité permet aux conducteurs de tester les capacités du système sans s’engager sur une dépense initiale importante. Cette stratégie commerciale reflète le modèle déjà en vigueur aux États-Unis et vise à démocratiser l’usage de la conduite assistée.

Des avantages tarifaires pour les détenteurs de l’Autopilot amélioré

Le constructeur n’oublie pas les clients ayant déjà investi dans l’Autopilot amélioré (EAP). Ces derniers bénéficient d’un tarif préférentiel s’ils souhaitent basculer vers la version intégrale du FSD. Le coût de l’abonnement chute alors à 49 euros par mois. Cette réduction reconnaît l’investissement technologique déjà réalisé par ces propriétaires sur leurs véhicules actuels.

Vers une généralisation de la conduite autonome en France

Bien que les tarifs actuels concernent le configurateur néerlandais, les experts prévoient des prix identiques lors de l’arrivée du service dans l’Hexagone. La France devrait suivre ce mouvement dans les prochains mois, d’autant que la conduite autonome FSD sera bientôt testée en Europe de manière plus étendue. Tesla privilégie de plus en plus le modèle par abonnement pour garantir des revenus récurrents, tout en offrant une solution adaptée aux besoins des utilisateurs occasionnels qui ne parcourent pas de longues distances annuellement.