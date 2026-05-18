Réinventez votre foyer : simplicité et économies grâce au PowerHub

Zendure, acteur de référence dans la gestion intelligente de l’énergie domestique, poursuit sa révolution du secteur avec le lancement du PowerHub. Cette nouvelle solution innovante vient enrichir la gamme SolarFlow Mix en proposant un vrai cerveau centralisé pour orchestrer tous les flux énergétiques de la maison connectée.

PowerHub : la tour de contrôle énergétique du foyer

Le PowerHub s’impose comme le centre névralgique d’un écosystème énergétique intégré. Ici, tout converge : panneaux photovoltaïques, batteries, réseau électrique, pompes à chaleur, bornes de recharge pour voitures électriques et objets connectés. Cet équipement assure une répartition dynamique et intelligente de l’énergie produite ou stockée selon vos besoins, en temps réel.

En général, plus la maison multiplie les équipements électriques, plus la gestion des flux s’annonce complexe. Avec le PowerHub, Zendure simplifie la vie des foyers modernes. Le système optimise chaque watt pour privilégier l’autoconsommation, limiter la dépendance au réseau et assurer une alimentation de secours si besoin. Par ailleurs, il s’installe facilement et évolue selon les besoins (de 8 à 150 kWh de capacité multi-unités !).

Fonctionnalités sur-mesure et compatibilité totale

Le PowerHub brille par sa modularité et sa puissance. Besoin d’un kit de base pour un pavillon ou d’un dispositif sur-mesure pour une copropriété ou un commerce ? Avec lui, vous adaptez facilement la capacité de stockage et la puissance de l’installation. L’appareil gère jusqu’à 43 kW en triphasé, ce qui le rend compatible avec les installations solaires exigeantes.

L’intelligence n’est pas en reste : interface ouverte pour bornes VE, pompes à chaleur, onduleurs tiers, gestion pilotée par l’IA ZENKI et la technologie ZenWave™. La compatibilité avec les standards européens (SG-Ready, EEBus, OCPP, VPP-Ready) permet d’intégrer le PowerHub à tous les équipements du marché.

Installation facilitée et économies à la clé

Avec son architecture tout-en-un, le PowerHub centralise tous les modules et simplifie considérablement l’installation. Gagnez du temps et de l’efficacité : l’énergie solaire alimente en priorité votre foyer, puis charge les batteries pour les périodes de forte demande, augmentant ainsi votre autoconsommation et vos économies d’énergie. Même en cas de coupure internet, le système continue de fonctionner localement pour garantir votre autonomie.

Points forts : extension modulaire, installation rapide, gestion en local, compatibilité smart home, backup automatique, sécurité renforcée… Zendure n’a rien laissé au hasard !

Le PowerHub est déjà disponible en prévente à partir de 719 € (monophasé) et 839 € (triphasé) sur le site officiel Zendure. En bonus, les 1 000 premiers clients du programme European Elite 1,000 recevront le PowerHub gratuitement pour l’achat de deux unités SolarFlow Mix. Des questions ou envie de partager votre retour d’expérience ? Dites-nous tout dans les commentaires !