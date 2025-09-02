Actualités

Seven Knights Re:BIRTH : un retour attendu qui séduit déjà les fans

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 2 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Seven Knights Re:BIRTH arrive le 18 septembre avec des nouveautés et des récompenses.

Le monde du jeu mobile attendait ce moment. Seven Knights Re:BIRTH annonce enfin sa sortie mondiale. Ce nouveau RPG promet de séduire les fans et d’attirer de nouveaux joueurs. La célèbre franchise revient, modernisée et enrichie, pour offrir une expérience totalement revisitée.

Nouvelle date de lancement officielle pour Seven Knights Re:BIRTH

Après plusieurs mois de mystère, Netmarble confirme : Seven Knights Re:BIRTH sortira le 18 septembre. L’annonce est désormais officielle. Les fans peuvent découvrir une vidéo exclusive du développeur sur YouTube. Cette vidéo partage de précieux détails sur le gameplay et les nouveautés. Deux célèbres créateurs de contenu, Braxophone et IWinToLose Gaming, dévoilent les premières images du jeu. Cette sortie mondiale est très attendue par la communauté des joueurs.

Fonctionnalités inédites et améliorations du gameplay attendues

Seven Knights Re:BIRTH conserve les ingrédients du jeu original. Histoire riche, personnages variés, combats stratégiques : tout est là. Netmarble modernise cependant l’expérience. De nouvelles fonctions tendances et intuitives font leur apparition. Le système de collection de héros a été repensé. Les combats gagnent en dynamisme grâce à des mécaniques innovantes. Le lancement en Corée a été un succès immédiat. En quelques heures, Seven Knights Re:BIRTH a dominé les classements des jeux mobiles.

Récompenses exclusives et préinscriptions déjà ouvertes

La bonne nouvelle ? Les préinscriptions sont déjà disponibles. Les joueurs intéressés peuvent s’inscrire via le site officiel, Google Play, l’App Store ou le lanceur Netmarble. Plusieurs récompenses exclusives sont à gagner :

  • Héros légendaires et tickets d’invocation
  • 2 millions en or
  • Paquets de clés et équipements rares

En s’inscrivant sur Google Play ou l’App Store, vous obtenez aussi un pack Vanguard et un animal 5 étoiles. Cette offre encourage vivement tous les joueurs à rejoindre l’aventure dès maintenant.

En résumé, Seven Knights Re:BIRTH est prêt à marquer l’année 2025. Entre date de lancement confirmée, gameplay amélioré et récompenses inédites, tout est réuni pour un succès international. N’hésitez plus : préinscrivez-vous sans tarder pour profiter des cadeaux et découvrir ce nouvel univers repensé par Netmarble.

