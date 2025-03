Quelques heures après son lancement, Monster Hunter Wilds explose déjà les records sur Steam

Wild. Dingue. Monster Hunter Wilds mérite bien son nom : 6 heures seulement après son lancement, le jeu de Capcom a déjà dépassé le million de joueurs actifs sur Steam. Un chiffre impressionnant qui le propulse immédiatement dans le livre des records de la plateforme. Et encore, ce n’est pas encore le week-end…

Monster Hunter Wilds : top 10 Steam malgré un avis partagé

Place à la chasse ! Monster Hunter Wilds était un des titres les plus attendus de ces dernières années, et le nombre de joueurs connectés en simultané est là pour en témoigner. Officiellement lancé hier à minuit, Monster Hunter Wilds a déjà accumulé 880 806 joueurs dès les premières minutes de sa mise en ligne. À l’heure où nous écrivons cet article, le jeu atteint un pic de 1 307 976 joueurs simultanés sur Steam.

Ce nombre impressionnant catapulte donc Monster Hunter Wilds dans le livre des records de Steam, quelques heures seulement après sa sortie. Le jeu entre ainsi dans le top 10 des jeux les plus joués sur Steam de tous les temps en termes de nombre de joueurs simultanés. Plus précisément, il occupe la 6e place, juste derrière Lost Ark et devant le MOBA de Valve, Dota 2. Ce nombre s’améliorera probablement au cours de ce week-end, les jeux atteignant généralement leur pic d’audience sur Steam le samedi et le dimanche.

Cependant, même si les chiffres sont prometteurs, Monster Hunter Wilds n’est pas un jeu “parfait” comme beaucoup l’espèrent. 58.8% des joueurs Steam ont publié des avis négatifs sur le jeu, la plupart se plaignant de problèmes de performances. Monster Hunter Wilds pourrait-il alors atteindre les 2 millions, le plaçant aux côtés de Palworld ou Black Myth : Wukong ? Réponse dans les semaines à venir.

Pour rappel, voici la configuration minimale requise pour jouer au jeu :