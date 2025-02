Lost Soul Aside : les précommandes sont ouvertes, avec une bonne nouvelle de la part de ses développeurs 

Enfin ! Après des années de retard de développement, Lost Soul Aside se prépare enfin à envahir nos machines dans quelques mois. L’action-RPG à la Devil May Cry de Ultizero ayant récemment obtenu une date de sortie, le studio a lancé officiellement les précommandes aujourd’hui. Les joueurs peuvent choisir entre différentes éditions, ainsi qu’un petit bonus pour les joueurs PS5.

Lost Soul Aside : plusieurs éditions au choix…

Annoncé en 2017, Lost Soul Aside a pris du temps côté développement, si long qu’il a fini par disparaître progressivement de la scène JV. Toutefois, il refait surface lors de la PlayStation State of Play de février, avec une date de sortie en poche. Après près de 8 ans de silence radio, Lost Soul Aside sortira donc sur PS5 et PC le 30 mai prochain. Et le 19 février dernier, le studio Ultizero ouvre officiellement les précommandes du jeu. Il dévoile également les éditions disponibles dans la foulée.

Si vous êtes sur PC, ne vous inquiétez pas : vous pouvez lancer Lost Soul Aside même sans compte PSN. Cela signifie également que, même si vous résidez dans une région sans accès PSN, vous pourrez acheter la version PC du jeu sans aucune restriction géographique.

Le jeu proposera trois éditions. La première, l’édition standard, coûtera 59,99 euros. L’édition deluxe numérique à 69,99 euros comprend quelques contenus additionnels, dont trois fragments d’armes cosmétiques, un skin pour le familier de Kaser, des boosters de santé et d’XP, et un artbook numérique. Si vous précommandez le jeu, vous aurez en cadeau la tenue originale de Kaser, un pack de démarrage avec 500 pièces de monnaie du jeu et un lot de potions de soin.

…mais aussi une version physique

Et ce n’est pas tout. Pour les collectionneurs, Ultizero vient tout juste de confirmer l’arrivée d’une édition physique standard de Lost Soul Aside. Disponible au prix de 69,99 euros, elle est disponible uniquement sur PS5 pour le moment.

We are also confirming that Lost Soul Aside is getting an actual physical disc release with Standard Edition! pic.twitter.com/Graq1f2WhS — Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) February 18, 2025

Depuis sa première annonce et le dernier trailer durant le State of Play, Ultizero a fait en sorte que Lost Soul Aside puisse s’aligner aux exigences graphiques du moment. Le studio a également revu le développement du jeu en tenant compte des capacités de la PS5. Le mot maître de Yang Bing, le directeur du jeu et PDG d’Ultizero, est que le jeu soit “si fluide, rapide et élégant que vous n’aurez jamais envie de lâcher la manette”.

Rendez-vous le 30 mai !