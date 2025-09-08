Valona Intelligence crée une alliance puissante pour la veille concurrentielle

La veille concurrentielle devient essentielle dans un monde économique en perpétuelle évolution. Ainsi, la fusion entre Valona Intelligence et A-INSIGHTS vient transformer la façon dont les entreprises anticipent et réagissent aux évolutions du marché. De plus, cette alliance stratégique promet une solution inédite, alliant technologie, expertise sectorielle et données fiables.

Une fusion stratégique pour transformer la veille concurrentielle

Valona Intelligence, reconnu comme un leader de la veille concurrentielle, s’associe à A-INSIGHTS, expert en analyse sectorielle. Ensemble, ils créent une plateforme unique répondant aux besoins actuels des décideurs. Les deux sociétés combinent leurs forces pour offrir une vision claire et actualisée du marché.

Cette fusion permet de :

Réunir l’analyse prédictive de Valona

Bénéficier des données quantitatives de A-INSIGHTS

Proposer des outils simples et efficaces à plus de 400 entreprises dans le monde

Avec cette nouvelle entité, la prise de décision devient plus rapide, plus fiable et mieux informée.

Intelligence artificielle et données sectorielles au service des entreprises

L’union de Valona Intelligence et A-INSIGHTS place l’intelligence artificielle au cœur de la stratégie commerciale. Grâce à une analyse en temps réel, la plateforme anticipe les tendances du marché et observe les mouvements des concurrents.

Voici ce que la solution propose :

Suivi automatique de plus de 200 000 sources fiables Analyse des données financières et sectorielles précises Supervision des évolutions réglementaires

Les entreprises gagnent ainsi du temps et de la pertinence dans leurs actions stratégiques.

Un nouveau standard mondial pour la veille commerciale et stratégique

Grâce à cette fusion, le marché profite d’un nouveau standard en veille concurrentielle. Les clients disposent d’une vision claire des opportunités et des risques. En anticipant chaque mouvement, ils restent compétitifs et réduisent l’incertitude. L’expertise de Valona, alliée à la précision de A-INSIGHTS, ouvre de nouveaux horizons aux entreprises ambitieuses.

En résumé, la fusion entre Valona Intelligence et A-INSIGHTS marque un tournant dans la veille commerciale. Cette alliance innovante apporte aux entreprises une plateforme puissante qui combine analyse de marché, intelligence artificielle et expertise sectorielle. Grâce à cette solution, les dirigeants sont mieux armés pour faire face à la concurrence et saisir de nouvelles opportunités.

Lisez notre dernier article tech : Test – Patapon 1+2 Replay sur PS5 : quand le rythme tribal reprend vie