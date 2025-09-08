Actualités

Govee illumine la maison avec des innovations spectaculaires à l’IFA 2025

Govee présente à l’IFA 2025 ses nouveaux éclairages intelligents et personnalisés.

L’éclairage intelligent change nos maisons. Govee, leader innovant, vient de présenter à l’IFA 2025 une gamme de produits inédite. Grâce à ces nouveautés, chaque pièce devient unique, moderne et connectée. Ces solutions promettent de simplifier et d’embellir la vie quotidienne.

Les innovations d’éclairage intelligent Govee dévoilées à l’IFA

À l’IFA 2025, Govee a exposé ses nouveaux produits. Parmi eux, on trouve le TV Backlight 3 Pro et le Permanent Outdoor Lights Prism. Ce sont des solutions qui révolutionnent la lumière chez soi. L’entreprise propose aussi Curtain Light Pro, une lampe suspendue unique, et un projecteur étoilé pour créer des ambiances magiques.

Des solutions personnalisées pour transformer chaque espace chez soi

Avec les produits Govee, il est facile de personnaliser l’éclairage selon ses envies. Par exemple, la Curtain Light Pro permet d’afficher des gifs lumineux sur vos rideaux. La lampe suspendue offre un contrôle indépendant de chaque segment pour choisir parmi 16 millions de couleurs. Même les fêtes deviennent encore plus belles grâce aux guirlandes Govee Christmas Sparkle String Lights, parfaites pour illuminer son intérieur avec style.

Govee TV Backlight 3 Pro : immersion et technologie avancée

Le TV Backlight 3 Pro présente une innovation majeure : la triple caméra HDR. Celle-ci reproduit avec précision les couleurs affichées à l’écran. Résultat, l’effet cinéma est garanti à la maison. La technologie LuminBlend™ offre une luminosité supérieure de 30 %. Grâce à l’IA, le rétroéclairage s’ajuste intelligemment à votre contenu vidéo ou musical. Tout cela se pilote facilement depuis votre smartphone.

Pour conclure, Govee s’impose comme un acteur incontournable de l’éclairage connecté et intelligent. La marque propose des produits qui allient technologie, design et convivialité, tout en s’intégrant dans l’écosystème Matter, Alexa ou Google Home. Grâce à ses innovations, Govee transforme chaque maison en un espace personnalisé, vivant et lumineux. L’avenir de l’éclairage passe clairement par la personnalisation et la simplicité d’utilisation.

La Rédaction

