Xiaomi Mi Band 7 Pro : un nouveau bracelet connecté pour juillet 2022

Xiaomi compte rapidement décliner son nouveau bracelet connecté Mi Band 7 avec une version Pro. Une nouvelle fuite d’information vient en effet de confirmer l’arrivée de ce modèle durant le mois de juillet 2022. Pour se différencier, la dalle et la batterie seraient plus grandes que le modèle annoncé plus tôt durant le mois. Nous apprenons d’ailleurs que l’officialisation de ce dispositif se ferait aux côtés du prochain smartphone premium de la marque : le Xiaomi 12 Ultra.

Un Mi Band 7 Pro chez Xiaomi en juillet 2022

Le 24 mai, Xiaomi a présenté un tout nouveau bracelet connecté en Chine : le Mi Band 7. Pas encore officialisé pour le marché français, ce dispositif devrait être décliné très prochainement avec une nouvelle version « Pro ».

En effet, le média GSMArena vient de relayer que des leakers avaient dévoilé via le réseau social chinois Weibo l’existence de ce produit dans le code de l’application « Mi Door Lock ». Pour rappel, cette dernière permet de déverrouiller les serrures connectées produites par la marque chinoise. Suite à cette découverte, la mention du Mi Band 7 Pro a rapidement été supprimée par Xiaomi.

D’autres informateurs déclarent sur Weibo que ce nouveau bracelet connecté serait annoncé en même temps que le Xiaomi 12 Ultra. Pour rappel, une conférence de présentation du smartphone a déjà été annoncée par l’entreprise pour le mois de juillet 2022. Ce modèle premium devrait d’ailleurs profiter pleinement du nouveau partenariat noué entre Xiaomi et Leica.

Concernant les caractéristiques techniques du Xiaomi Mi Band 7 Pro, certaines sources suggèrent que ce modèle ressemblerait au Redmi Band. Les changements devraient être sur deux points : la batterie, qui se rapprocherait des 250 mAh ; et l’écran tactile, qui serait encore plus grand que le Mi Band 7 récemment annoncé. Un GPS intégré pourrait aussi être de la partie.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Test – Xiaomi Watch S1 Active : une montre connectée sportive avec du potentiel !