Kuro Games dévoile Wuthering Waves: Elysium, l’adaptation animée de son RPG à succès

Après avoir imposé son univers dans le paysage très concurrentiel des action-RPG free-to-play en monde ouvert, Wuthering Waves s’apprête maintenant à conquérir le petit écran. Il y a quelques heures, Kuro Games a officiellement annoncé Wuthering Waves: Elysium, une série d’animation basée sur l’univers de son jeu phare. Une première bande-annonce a également été dévoilée, donnant un aperçu de l’ambiance visuelle de ce projet encore entouré de mystère.

Que nous réserve Wuthering Waves: Elysium ?

Présentée lors du concert événement “To The New World” organisé à Shanghai, Wuthering Waves: Elysium marque le projet de Kuro Games d’étendre sa licence au-delà du jeu vidéo. Pour l’occasion, le studio a annoncé la création de Kuro Onroad, une nouvelle branche dédiée à la production d’animation.

À ce stade, les informations officielles restent cependant limitées. Kuro Games n’a pas encore communiqué de date de diffusion, de plateforme de streaming, de nombre d’épisodes ou encore de détails concernant l’équipe artistique et le casting vocal. Le studio a simplement confirmé l’existence du projet et invité les fans à rester attentifs aux prochaines annonces. “Ce lancement marque un nouveau chapitre pour Kuro Games, qui étend ainsi l’univers de Wuthering Waves au-delà du jeu et offre aux fans une nouvelle façon de découvrir ses personnages, ses histoires et son univers à travers l’animation”, peut-on lire dans le communiqué.

Loin de dévoiler une intrigue ou une galerie complète de personnages, le premier trailer de Wuthering Waves: Elysium cherche avant tout à installer une ambiance et à présenter l’identité visuelle de l’anime. Le teaser reprend plusieurs éléments caractéristiques de l’univers de Wuthering Waves : des environnements futuristes en ruines, des paysages vastes et une atmosphère mélancolique propre au monde de Solaris-3. La direction artistique semble également vouloir rester fidèle au jeu original, avec un mélange entre science-fiction, nature sauvage et technologie avancée.

Vous pouvez le regarder dans la vidéo ci-dessous :