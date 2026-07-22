Voyagez serein : Samsung Galaxy Buds4 Pro promet des vacances sans mal des transports

Samsung prend les devants cet été pour garantir des vacances sans encombre aux Français. Chaque année, le mal des transports vient gâcher le départ de millions de voyageurs, que ce soit en voiture, en train ou en avion. Pour y remédier, la marque sud-coréenne mise sur l’innovation avec Hearapy, son application unique, et ses nouveaux écouteurs Galaxy Buds4 Pro.

Le mal des transports, un fléau sous-estimé

Ce trouble touche beaucoup plus de monde qu’on le pense. D’après une étude Samsung menée auprès de 1 073 Français, 42 % annoncent souffrir du mal des transports, occasionnellement ou régulièrement. Et ce n’est pas tout : 45 % déclarent qu’un membre de leur famille ou leurs enfants subit le même désagrément. Conséquence directe, près d’un Français sur trois avoue avoir déjà vu ses vacances perturbées à cause de ces symptômes.

Cet été, avec la reprise des départs massifs, le problème revient sur le devant de la scène. Samsung a décidé de proposer une vraie solution, en s’appuyant sur la science et la technologie.

Hearapy : lutter contre l’inconfort grâce à la technologie sonore

Hearapy se présente comme une application innovante, développée à partir de recherches menées à l’Université de Nagoya au Japon. Concrètement, elle exploite la stimulation sonore pour réduire les sensations désagréables lorsque l’on voyage. Grâce à des sons spécialement imaginés pour agir sur les mécanismes responsables du mal des transports, Hearapy offre une expérience simple et adaptée à tous les trajets.

Le vrai plus ? Associée aux Galaxy Buds4 Pro, l’expérience devient optimale. Ces nouveaux écouteurs, pensés pour le confort et l’écoute de précision, retranscrivent fidèlement le signal de 100 Hz diffusé par l’application. En prime, leur réduction de bruit active vous coupe des nuisances extérieures, pour une immersion totale et un voyage beaucoup plus agréable.

En misant sur la synergie entre Hearapy et les Galaxy Buds4 Pro, Samsung innove et transforme le trajet en un préambule agréable aux vacances. Prêt.e à tester ce duo pour dire adieu au mal des transports ? Partagez vos astuces de voyage ou vos expériences en commentaire !