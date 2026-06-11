Zelda Ocarina of Time revient sur Switch 2 en 2026 ! 

Historique ! C’est sans doute l’annonce qui a le plus marqué le Nintendo Direct du 9 juin. Lors de la conférence, Nintendo ressuscite l’une des plus grandes légendes du jeu vidéo en officialisant le retour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time dans une toute nouvelle version développée pour la Nintendo Switch 2. Véritable monument du jeu vidéo sorti sur Nintendo 64 en 1998, l’aventure de Link s’apprête à renaître à travers un remake complet pensé pour la nouvelle génération de joueurs.

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Un remake entièrement reconstruit pour la Switch 2

Contrairement à la réédition proposée sur Nintendo 3DS en 2011, Nintendo parle cette fois d’un véritable remake. Les premières images diffusées lors du Direct montrent un Hyrule entièrement recréé avec des graphismes modernes, profitant des capacités de la Switch 2.

Les environnements iconiques, du village Kokiri au château d’Hyrule en passant par le Temple du Temps, semblent avoir bénéficié d’une refonte graphique majeure. Les modèles des personnages, les effets de lumière et les décors affichent également un niveau de détail sans commune mesure avec les précédentes versions du jeu.

Mais si l’aspect visuel de Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 évolue considérablement, la firme japonaise semble vouloir conserver l’essence même de l’expérience originale. L’histoire suivra toujours le jeune Link dans sa quête pour empêcher Ganondorf de mettre la main sur la Triforce et plonger le royaume d’Hyrule dans le chaos. Et, pour le moment, Nintendo n’a annoncé aucune modification majeure concernant le scénario ou la structure des donjons. L’objectif affiché semble être de simplement moderniser l’expérience de jeu, tout en respectant l’œuvre qui a marqué plusieurs générations de joueurs.

Vous pouvez regarder le teaser dévoilé lors du Nintendo Direct dans la vidéo ci-dessous :

Une sortie prévue en 2026

La nouvelle version de Zelda: Ocarina of Time est attendue courant 2026 sur Nintendo Switch 2. Le jour de lancement précis n’est pas encore disponible, ni le prix du jeu ou encore l’existence d’éventuelles éditions collector. Mais, connaissant la firme, cela ne saurait tarder.