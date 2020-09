Mazda MX-30, le nouveau SUV électrique abordable

Avec sa dénomination de SUV et sa longueur de près de 4,40 mètres, la Mazda MX-30 n’est pas tout à fait une voiture citadine. Elle se prononce avec un large capot avant qui renferme un moteur électrique « vide ». En effet, une fois le capot ouvert, on retrouve une importante partie de vide qui aurait pu être complété par un mini coffre. Puisqu’en effet, l’arrière de la voiture propose un coffre de seulement 366 litres. Assez pour partir un week-end en famille, mais loin de convenir à tout le monde.

Côté conducteur, nous n’avons pas eu la possibilité de mettre la main sur la tenue de route et les différentes fonctionnalités du véhicule. Cependant, les sièges sont confortables, que ce soit le modèle de base ou les 2 autres finitions proposées : Modern Confidence et Industrial Vintage. La finition Modern Confidence se distingue par une ambiance lumineuse et moderne grâce à sa sellerie en tissu clair et similicuir blanc. La finition Industrial Vintage se différencie quant ) elle avec ses couleurs plus sombres et l’utilisation de 20% de matériaux recyclés. D’autres options sont en supplément dans ces finitions, qui ne coûtent que 3 900€ de plus.