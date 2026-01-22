Netflix va transformer son application mobile en 2026

Netflix a annoncé une refonte importante de son application mobile prévue pour 2026. Le géant du streaming veut s’inspirer des codes des réseaux sociaux afin d’augmenter le temps passé sur sa plateforme. L’objectif est de rendre la découverte de contenus plus fluide et attirer les spectateurs vers ses films, séries et nouveaux formats. Cette évolution intervient dans un contexte de concurrence accrue avec YouTube, TikTok et Instagram, qui dominent largement les usages mobiles.

Netflix veut intégrer un fil vertical pour séduire les utilisateurs

La nouvelle application mobile de Netflix reposera sur un fil vertical de clips courts. Ces vidéos seront composées de bandes-annonces et d’extraits de séries ou de films. Le principe rappelle fortement le fonctionnement de TikTok ou des Reels d’Instagram. Netflix teste déjà cette fonctionnalité auprès de certains utilisateurs et prévoit de l’étendre à tous d’ici fin 2026.

Ce choix stratégique vise à capter rapidement l’attention des spectateurs. En quelques secondes, ils pourront découvrir un extrait et décider de regarder le contenu complet. Cette mécanique doit permettre à Netflix de rivaliser avec les plateformes sociales qui occupent une place centrale dans le quotidien des utilisateurs mobiles.

Podcasts et nouveaux formats pour enrichir l’expérience

Netflix ne veut pas se limiter aux extraits de son catalogue. L’entreprise prévoit aussi d’intégrer des podcasts vidéo dans ce fil vertical. Ces formats courts permettront de diversifier l’offre et d’attirer un public plus large. Début 2026, Netflix a déjà lancé ses premiers podcasts maison aux États-Unis, avec des personnalités comme Pete Davidson.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de l’accord signé avec Spotify en 2025. Grâce à ce partenariat, Netflix diffuse une sélection de podcasts issus de Spotify Studios et du réseau The Ringer. En enrichissant son application mobile de contenus variés, Netflix espère renforcer son attractivité et consolider sa position face à une concurrence qui brouille de plus en plus les frontières entre télévision, streaming et réseaux sociaux.