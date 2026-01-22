Cyberattaque contre Relais Colis : les données de clients exposées

Actualités

Relais Colis a annoncé avoir subi une cyberattaque qui a compromis les informations personnelles de nombreux utilisateurs. L’entreprise précise que l’incident ne concerne pas les coordonnées bancaires, mais les données volées sont déjà en circulation sur le dark web. Cette fuite accroît fortement le risque d’arnaques ciblées, notamment par des campagnes de phishing qui imitent les services de livraison.

Un risque accru d’arnaques pour les clients de Relais Colis

Selon Relais Colis, l’attaque ne visait pas directement ses systèmes internes. Elle a touché l’un de ses prestataires techniques, ce qui a permis aux pirates d’accéder à des informations sensibles. L’entreprise a rapidement informé ses clients et travaille avec les autorités pour limiter les conséquences. Néanmoins, la menace reste sérieuse, car les cybercriminels exploitent déjà ces données pour piéger les internautes.

Les données volées incluent des informations personnelles comme les noms, adresses et coordonnées de contact. Ces éléments suffisent pour lancer des campagnes de phishing sophistiquées. Les victimes reçoivent des messages qui semblent provenir de Relais Colis ou d’autres transporteurs, les incitant à cliquer sur des liens frauduleux.

Une série noire pour les entreprises françaises

Ce type d’arnaque est particulièrement dangereux, car il joue sur la confiance des utilisateurs envers les services de livraison. Les clients doivent rester vigilants et vérifier l’authenticité de chaque message reçu. Relais Colis recommande de ne jamais communiquer d’informations sensibles par email ou SMS et de passer uniquement par son site officiel pour toute démarche.

Cette attaque s’inscrit dans une vague de cyberattaques qui frappe de nombreuses entreprises en France. Transporteurs, services publics et prestataires techniques sont régulièrement ciblés par des pirates cherchant à exploiter les failles de sécurité. Relais Colis rejoint ainsi une longue liste de victimes, ce qui souligne la fragilité des infrastructures numériques.

En tout cas, les experts en cybersécurité alertent sur la multiplication de ces incidents. Ils rappellent que les entreprises doivent renforcer leurs systèmes et sensibiliser leurs clients aux risques. Pour Relais Colis, cette affaire pourrait avoir un impact durable sur la confiance des utilisateurs, déjà ébranlée par la fréquence des arnaques liées aux livraisons.

