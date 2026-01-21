Neverness to Everness : le gacha urbain de Hotta Studio sera jouable en demo

Le pays du gacha game vient d’ajouter un autre prétendant à sa ludothèque pour 2026 ! Développé par le studio chinois (eh oui !) Hotta Studio, Neverness to Everness (souvent abrégé NTE) est en train de préparer sa sortie avec l’annonce d’un nouveau test fermé multi-plateformes dans quelques semaines. Le jeu amorce ainsi sa phase finale de tests et dévoile progressivement les contours d’un modèle mêlant monde ouvert urbain et systèmes de tirage repensés.

Neverness to Everness, un gacha qui bouscule les standards du genre ?

S’il coche la case « free-to-play gacha », Neverness to Everness s’en démarque néanmoins sur plusieurs aspects. Hotta Studio a notamment confirmé l’absence du système 50/50, devenu emblématique des gachas comme Genshin Impact. Ici, pas de bannière d’armes dédiée ni probabilités contraignantes, mais un modèle plus transparent et plus prévisible. Ce positionnement pourrait bien séduire les joueurs casual, lassés de l’économie punitive habituelle.

Côté gameplay, Neverness To Everness propose un monde ouvert urbain et mélange exploration, combats temps réel, activités parallèles et interactions sociales. On a également des courses de voitures, des mini-jeux, des missions coopératives. Le tout, bâti sur Unreal Engine 5, avec prise en charge du ray tracing et path tracing pour les joueurs PC les plus exigeants.

Et après les phases de tests de l’année dernière, le studio derrière Tower of Fantasy vient de confirmer une démo, baptisée « Co-Ex Test » pour Neverness To Everness. Il aura lieu du 6 au 20 février 2026, et les inscriptions sont déjà ouvertes jusqu’au 23 janvier. Le Co-Ex Test proposera un segment de l’intrigue allant jusqu’à l’épisode Deal? Deal!, situé dans la ville fictive de Hethereau, pivot de l’univers.

Ce nouveau test représente l’une des dernières étapes avant la commercialisation du jeu, et a la particularité d’être accessible sur PS5, PC, iOS et Android. Il supporte également huit langues différentes, dont le français, l’anglais et le japonais.

En attendant une date définitive, fixée à 2026 sans plus de précision, regardez la dernière bande-annonce de Neverness to Everness :