Aignostics franchit une étape décisive avec Atlas 2 en pathologie

Aignostics lance Atlas 2, un modèle IA performant pour la pathologie numérique.

Aignostics frappe fort dans le domaine de la pathologie numérique. La société vient d’annoncer le lancement d’Atlas 2, un modèle de fondation innovant. Cette avancée promet des performances inédites et une intégration fluide dans les hôpitaux. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette révolution technologique.

Atlas 2 : une avancée majeure pour la pathologie numérique

Atlas 2 surpasse les modèles précédents grâce à trois éléments clés.

  • Il affiche la meilleure performance sur 80 critères de référence publics.
  • Son apprentissage s’appuie sur plus de 5 millions d’images de lames.
  • Son architecture utilise environ 2 milliards de paramètres.

Cette combinaison permet à Atlas 2 d’obtenir une précision de diagnostic inégalée. La robustesse du modèle le rend prêt à un usage en milieu clinique.

Innovation et collaborations derrière le modèle Atlas 2

Pour développer ce modèle, Aignostics a travaillé avec des institutions reconnues, comme Mayo Clinic, LMU Munich et Charité – Universitätsmedizin Berlin.
Les nombreuses évaluations publiques garantissent la fiabilité des résultats. De plus, chaque étape s’accompagne d’une documentation réglementaire de qualité clinique. Cela rassure les professionnels de santé qui souhaitent intégrer cette innovation dans leurs pratiques.

Des solutions d’IA adaptées aux besoins cliniques modernes

Atlas 2 ne se limite pas à une simple prouesse technique. Aignostics propose aussi des versions optimisées et légères du modèle pour faciliter l’adoption à grande échelle. Ces solutions sont idéales pour les hôpitaux, laboratoires ou centres de recherche.
Par ailleurs, le modèle intégrera le portefeuille d’Aignostics, incluant l’application Atlas H&E-TME pour le profilage du microenvironnement tumoral. Atlas 2 sera aussi disponible sous licence pour une utilisation plus large.

En résumé, Aignostics renouvelle la pathologie grâce à Atlas 2, un modèle puissant, fiable et facile à intégrer. Ce lancement marque un tournant dans l’IA médicale et ouvre des perspectives prometteuses pour la médecine de précision. Suivre cette évolution s’impose pour rester à la pointe dans le secteur de la santé.

