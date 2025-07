UGREEN Nexode rétractable : la solution idéale et innovante pour la recharge

La recharge mobile devient enfin simple grâce à la série UGREEN Nexode rétractable. Cette collection innovante est désormais disponible en France et dans toute l’Europe. Pratique, sûre et performante, elle s’adresse aux voyageurs comme aux familles modernes. Découvrez comment UGREEN révolutionne le quotidien avec ses nouveaux produits.

Une innovation pratique : les câbles rétractables UGREEN Nexode

Avec la série Nexode rétractable, UGREEN simplifie la vie des utilisateurs. Fini les câbles emmêlés ou oubliés ! Chaque produit intègre un câble USB-C rétractable, solide et durable, conçu pour résister à plus de 25 000 tractions.

Pensée pour les déplacements et l’organisation, la gamme se distingue par sa taille compacte. Ainsi, vous gagnez de la place dans votre sac tout en gardant une solution de recharge fiable. L’ajustement de la longueur du câble offre plus de liberté, à la maison comme en voyage.

Des performances de charge rapides pour tous vos appareils

Les appareils UGREEN Nexode rétractable couvrent tous les besoins modernes. Trois produits phares composent la série :

Batterie externe 20000 mAh 165 W : jusqu’à 100 W pour un appareil ou 165 W au total. Idéale pour les ordinateurs portables, tablettes et téléphones.

: jusqu’à 100 W pour un appareil ou 165 W au total. Idéale pour les ordinateurs portables, tablettes et téléphones. Chargeur mural 65 W : compact, avec GaNInfinity™ , pour recharger trois appareils en même temps à grande vitesse.

: compact, avec , pour recharger trois appareils en même temps à grande vitesse. Chargeur voiture 145 W : possibilité de recharger plusieurs appareils via quatre ports, parfait pour les familles en déplacement.

Chaque modèle garantit une recharge sûre et rapide, même avec plusieurs appareils connectés.

Sécurité, durabilité et design : les atouts majeurs de Nexode

La série Nexode rétractable met l’accent sur la sécurité. Les dispositifs offrent jusqu’à 13 couches de protection contre la surchauffe, la surtension ou les courts-circuits.

Les matériaux utilisés sont testés pour assurer robustesse et longévité. De plus, chaque chargeur combine performance, design élégant et facilité d’utilisation. Ce sont des produits pensés pour durer et accompagner votre mode de vie mobile.

En résumé, la série UGREEN Nexode rétractable change la façon de recharger les appareils au quotidien. Grâce à leur technologie et à leur design ingénieux, ces nouveaux produits promettent simplicité, sécurité et efficacité. Ils sont disponibles sur le site officiel UGREEN et sur Amazon, avec des réductions de lancement. Si vous recherchez des solutions fiables pour la recharge, Nexode rétractable est la réponse idéale.

