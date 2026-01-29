Actualités

Claude devient une super app pour les professionnels

il y a 20 minutesDernière mise à jour: 28 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
chatbot claude

Depuis janvier 2026, Anthropic annonce une mise à jour majeure de Claude. En effet, les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise peuvent désormais utiliser des applications comme Slack, Canva, Asana ou Figma sans quitter l’interface de l’agent conversationnel. Cette nouveauté repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard open source également adopté par Google et OpenAI. Grâce à ce protocole, Claude se connecte directement aux outils tiers et permet de suivre les opérations en temps réel.

Comment ça marche ?

L’intégration des applications dans Claude se déploie sur la version web et desktop. Les utilisateurs peuvent connecter leurs outils via les paramètres ou directement depuis l’interface de conversation. Une fois activées, les applications apparaissent comme interactives et permettent de collaborer instantanément. Par conséquent, il devient possible de corriger une présentation en direct ou de modifier un graphique sans changer de fenêtre.

Cette évolution transforme Claude en une “super app” pensée pour les professionnels. L’IA ne se limite plus à générer du texte ou des analyses. Elle devient un espace central où l’on peut créer des présentations sur Canva, concevoir des organigrammes avec Figma ou encore rédiger des brouillons de messages sur Slack. Anthropic veut ainsi fidéliser ses utilisateurs en leur offrant un environnement complet, intégré et fluide.

Des intégrations pratiques et évolutives

Anthropic enrichit progressivement son catalogue. Outre Slack, Canva et Figma, des solutions comme Amplitude, Box, monday.com, Hex ou Clay sont déjà disponibles. De plus, Salesforce devrait prochainement rejoindre la liste.

Cette stratégie rapproche Claude de ChatGPT, qui a lancé son propre magasin d’applications en décembre dernier. L’objectif de l’entreprise serait de transformer Claude en un outil incontournable pour les équipes qui veulent centraliser leurs tâches et gagner en efficacité.

il y a 20 minutesDernière mise à jour: 28 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

visio application francaise visioconference
Visio : la nouvelle alternative française à Microsoft Teams et Google Meet
il y a 50 minutes
blizzard-35
“Un nouveau chapitre” : Blizzard ouvre son année 2026 avec une salve d’annonces majeures pour ses licences phares
il y a 2 heures
airtag 2
Apple lance l’AirTag 2 : un nouveau pas vers la localisation intelligente
il y a 2 heures
Perk Events simplifie l’organisation d’événements d’équipe grâce à l’intelligence artificielle.
Perk Events facilite et automatise l’organisation des événements d’équipe
il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page