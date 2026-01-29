Claude devient une super app pour les professionnels

Depuis janvier 2026, Anthropic annonce une mise à jour majeure de Claude. En effet, les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise peuvent désormais utiliser des applications comme Slack, Canva, Asana ou Figma sans quitter l’interface de l’agent conversationnel. Cette nouveauté repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard open source également adopté par Google et OpenAI. Grâce à ce protocole, Claude se connecte directement aux outils tiers et permet de suivre les opérations en temps réel.

L’intégration des applications dans Claude se déploie sur la version web et desktop. Les utilisateurs peuvent connecter leurs outils via les paramètres ou directement depuis l’interface de conversation. Une fois activées, les applications apparaissent comme interactives et permettent de collaborer instantanément. Par conséquent, il devient possible de corriger une présentation en direct ou de modifier un graphique sans changer de fenêtre.

Cette évolution transforme Claude en une “super app” pensée pour les professionnels. L’IA ne se limite plus à générer du texte ou des analyses. Elle devient un espace central où l’on peut créer des présentations sur Canva, concevoir des organigrammes avec Figma ou encore rédiger des brouillons de messages sur Slack. Anthropic veut ainsi fidéliser ses utilisateurs en leur offrant un environnement complet, intégré et fluide.

Des intégrations pratiques et évolutives

Anthropic enrichit progressivement son catalogue. Outre Slack, Canva et Figma, des solutions comme Amplitude, Box, monday.com, Hex ou Clay sont déjà disponibles. De plus, Salesforce devrait prochainement rejoindre la liste.

Cette stratégie rapproche Claude de ChatGPT, qui a lancé son propre magasin d’applications en décembre dernier. L’objectif de l’entreprise serait de transformer Claude en un outil incontournable pour les équipes qui veulent centraliser leurs tâches et gagner en efficacité.