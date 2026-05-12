XCELL TomoRad offre un bond spectaculaire à la radiothérapie préclinique

L’innovation frappe fort dans le domaine de la radiothérapie préclinique guidée par l’image. Le XCELL TomoRad, nouveau bijou technologique de KUBTEC Scientific, promet de révolutionner la recherche biomédicale. Accessible, rapide et précis, il abaisse la barrière à l’entrée pour de nombreux laboratoires. Découvrons ensemble cette avancée majeure.

Innovation dans l’imagerie 3D : la tomosynthèse au service de la radiothérapie

Le système XCELL TomoRad introduit une technologie d’imagerie 3D inédite : la tomosynthèse. Cette méthode utilise plusieurs clichés radiographiques, pris sous différents angles, pour reconstituer une image en trois dimensions. Le résultat ? Une détection plus précise de la cible à traiter et une nettement faible exposition aux rayons que les solutions classiques.

En comparaison avec la micro-CT traditionnelle, la tomosynthèse offre aussi des temps d’acquisition et de traitement bien plus rapides. Cela permet aux chercheurs de gagner du temps tout en obtenant des images de grande qualité. Enfin, cette technologie réduit considérablement les coûts, rendant la radiothérapie guidée par l’image financièrement plus accessible.

Réduction de la dose et gain de temps avec le mode Mag Mode™

Une autre avancée remarquable de XCELL TomoRad réside dans son Mag Mode™. Ce mode breveté ajuste automatiquement la position de l’échantillon au plus près du tube à rayons X. Résultat : l’échantillon reçoit la dose optimale en un temps record.

Diminution du temps de traitement

Moins de stress pour les animaux testés

Durée d’anesthésie raccourcie

Pour les laboratoires très sollicités, cela signifie des cycles d’expérimentation plus courts, une gestion optimisée et une productivité améliorée.

Un accès facilité à la radiothérapie préclinique guidée par l’image

Jusqu’ici, les systèmes de radiothérapie guidée par l’image étaient coûteux et encombrants. Beaucoup de chercheurs n’y avaient pas accès. Avec XCELL TomoRad, KUBTEC veut changer la donne. Le système est conçu pour être simple à installer et à utiliser.

Cette simplicité d’utilisation s’accompagne de performances de pointe en termes de précision et d’efficacité. Ainsi, davantage de laboratoires pourront mener des recherches avancées, ouvrant la voie à des découvertes majeures en santé.

En résumé, XCELL TomoRad de KUBTEC Scientific rend la radiothérapie préclinique guidée par l’image plus accessible, plus rapide et moins coûteuse. Grâce à ses innovations, la recherche biomédicale avance à grands pas, au bénéfice des chercheurs mais aussi, ultérieurement, des patients. Cette technologie ouvre de nouvelles perspectives et fait entrer la radiothérapie préclinique dans une nouvelle ère.

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